К вечеру среды, 24 июня, в Слуцке температура воздуха в тени достигла максимума и составила +33,9°C. Летний рекорд жары не побит, а вот июня — да.



Об этом «Кур'еру» сообщила Людмила Веремейчик, инженер-агрометеоролог метеостанции «Слуцк».

Когда фиксировались высокие летние температуры

В августе 1946 года максимальная температура составила 35,1°C.

В августе 2010 года — 35,2°C.

А в августе 1992 года — 36,1°C (рекорд лета).

«Пока рекорд лета не побит, но всё возможно, — сказала Людмила Веремейчик. — Жара продержится ещё три дня. В воскресенье температурный фон понизится. По прогнозу ожидается +35.+36°C».

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По словам специалиста, за последние 20 лет температура воздуха в июне часто поднималась выше 30 градусов. В 2002 году максимум составил 33,2°C, а в 2019-м — 33,1°C. Можно сказать, этот июнь самый жаркий за последние 20 лет.

СПРАВКА. Температура по нормативам измеряется в специальной метеорологической будке на высоте 2 метра от поверхности почвы и в тени.

Какая погода ждёт случчан в ближайшую неделю