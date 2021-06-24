«Гудит и днём, и ночью». В Слуцке жители 12-го городка не могут спать из-за генератора рядом с «Копеечкой»

В редакцию «Кур'ера» позвонил Андрей, житель 12-го городка. Он рассказал, что около магазина «Копеечка» (улица Гагарина, 7) поставили генератор, который гудит и днём, и ночью.

Андрей говорит, что у людей открыты окна в квартирах из-за жары и жильцы не могут спать из-за шума. Случчанин утверждает, что звонил и в офис «Копеечки», и в райисполком, но ничего не добился.

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Оперативно получить комментарий в ЗАО «Доброном» «Кур'еру» не удалось. На «горячей линии» (+375(29) 144 70 00) дали номер телефона инженера, с которым не получилось связаться, так он сбрасывал звонки.