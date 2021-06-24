Денежные расчёты на рынках и ярмарках будут производиться по-новому. Новшество коснётся продавцов непродовольственных товаров

Для организаций и индивидуальных предпринимателей с 10 октября 2021 года вводится обязанность использовать кассовое оборудование (если ранее оно не использовалось) при осуществлении розничной торговли непродовольственными товарами на торговых местах на рынках и ярмарках. Об этом «Кур'еру» сообщили в инспекции МНС по Слуцкому району.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров и Нацбанка Республики Беларусь (от 7 апреля 2021 г. № 203/4), в котором сокращён перечень случаев, когда приём субъектами хозяйствования денежных средств может осуществляться без использования кассового оборудования.

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Применение кассового оборудования позволит исключить бумажное оформление каждого факта приёма наличных денежных средств, что является наиболее трудоёмким процессом, чем использование в работе кассового оборудования, повысит скорость и качество оформления расчётов с покупателями, а также укрепит потребительские гарантии покупателя.

Сведения о моделях (модификациях) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, содержатся на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации.

Следует также отметить, что в качестве альтернативы кассовому оборудованию для приёма денежных средств субъекты хозяйствования могут использовать программные кассы. Многие модели программных касс размещаются на электронных устройствах, имеющихся у субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу непродовольственных товаров на торговых местах на рынках. В качестве электронных устройств могут использоваться планшеты, смартфоны и другие устройства.

Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

Кроме того, следует позаботиться об установке на кассовое оборудование средств контроля налоговых органов (СКНО).

Информация о порядке подключения к СКНО размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» в разделе «ВЛАДЕЛЬЦАМ».

При этом обращаем внимание, что введение обязанности с 10 октября 2021 года по осуществлению торговли непродовольственными товарами на торговых местах на рынках с использованием кассового оборудования не влечёт обязанности установки и использования на торговых местах на рынках платёжных терминалов.

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