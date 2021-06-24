По просьбам читателей «Кур'ера»: как помочь маленькому жителю Слуцка Диме, у которого ДЦП

4 июня «Кур'ер» писал про семью Татур. Мама и папа военные, им приходится жить в разных городах и растить двух пятилетних близнецов порознь. Дима живёт в Слуцке с папой, у мальчика диагноз «ДЦП, спастический тетрапарез 4 степени тяжести с задержкой психомоторного развития».
Дима может сидеть с поддержкой и в коляске, держать что-то в руках. Говорит несколько слов. Но очень умный и всё понимает. Любит смотреть мультики. Недавно он перенёс операцию и два месяца провёл с загипсованными ногами, но теперь выкарабкивается. Ему постоянно нужны реабилитации.Папа и мама Димы мечтают, чтобы их сын поднялся на ноги. Говорят, это чудо могут совершить врачи в Китае. А для поездки нужны 3000 долларов. По просьбе обратившихся в редакцию читателей «Кур'ера», которые хотят помочь семье, публикуем реквизиты.
Реквизиты для помощи Диме Татуру:
- Татур Дмитрий Андреевич. Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, 3 степени тяжести. Задержка психомоторного развития. Дисплазия тазобедренных суставов. Содружественное сходящееся косоглазие обоих глаз.
- На лечение и реабилитацию.
- Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 615 — г. Слуцк, ул. Ленина, 211А; УНП 100 325 912; МФО AKBBBY2X:
- белорусские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY13AKBB31340000114246620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный
- доллары США — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY95AKBB31340000114256620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный
- евро — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY80AKBB31340000114266620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный
- российские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY65AKBB31340000114276620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный
- Назначение платежа: На имя Татура Андрея Викторовича для лечения сына Татура Дмитрия Андреевича. (УКАЗАТЬ СЧЁТ IBAN в бел. руб., долларах США, евро, рос. руб.)
- Осуществить благотворительный платёж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платёж (платёж по реквизитам)» в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге.
Информация о реквизитах благотворительного счёта в белорусских рублях на имя
Татур Андрей Викторович для совершения платежа посредством услуги «Произвольный платёж» («Платёж по реквизитам»)* в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге.
- Больше про семью Татур и про Диму: Семья из Слуцка растит двух близнецов в разных городах, один из мальчиков — c инвалидностью. Как так вышло
- Как правильно перечислить деньги на благотворительный счёт, «Кур'ер» писал здесь.