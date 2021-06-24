По просьбам читателей «Кур'ера»: как помочь маленькому жителю Слуцка Диме, у которого ДЦП

4 июня «Кур'ер» писал про семью Татур. Мама и папа военные, им приходится жить в разных городах и растить двух пятилетних близнецов порознь. Дима живёт в Слуцке с папой, у мальчика диагноз «ДЦП, спастический тетрапарез 4 степени тяжести с задержкой психомоторного развития».

Дима может сидеть с поддержкой и в коляске, держать что-то в руках. Говорит несколько слов. Но очень умный и всё понимает. Любит смотреть мультики. Недавно он перенёс операцию и два месяца провёл с загипсованными ногами, но теперь выкарабкивается. Ему постоянно нужны реабилитации. Папа и мама Димы мечтают, чтобы их сын поднялся на ноги. Говорят, это чудо могут совершить врачи в Китае. А для поездки нужны 3000 долларов. По просьбе обратившихся в редакцию читателей «Кур'ера», которые хотят помочь семье, публикуем реквизиты.

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Реквизиты для помощи Диме Татуру:

Татур Дмитрий Андреевич. Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез, 3 степени тяжести. Задержка психомоторного развития. Дисплазия тазобедренных суставов. Содружественное сходящееся косоглазие обоих глаз.

ДЦП, спастический тетрапарез, 3 степени тяжести. Задержка психомоторного развития. Дисплазия тазобедренных суставов. Содружественное сходящееся косоглазие обоих глаз. На лечение и реабилитацию.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 615 — г. Слуцк, ул. Ленина, 211А; УНП 100 325 912; МФО AKBBBY2X:

белорусские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY13AKBB31340000114246620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

— транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY13AKBB31340000114246620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный доллары США — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY95AKBB31340000114256620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

— транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY95AKBB31340000114256620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный евро — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY80AKBB31340000114266620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

— транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY80AKBB31340000114266620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный российские рубли — транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY65AKBB31340000114276620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный

— транзитный счёт BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счёт BY65AKBB31340000114276620615 в центре банковских услуг 615/Операционная служба, бессрочный Назначение платежа: На имя Татура Андрея Викторовича для лечения сына Татура Дмитрия Андреевича. (УКАЗАТЬ СЧЁТ IBAN в бел. руб., долларах США, евро, рос. руб.)

На имя Татура Андрея Викторовича для лечения сына Татура Дмитрия Андреевича. (УКАЗАТЬ СЧЁТ IBAN в бел. руб., долларах США, евро, рос. руб.) Осуществить благотворительный платёж можно как в учреждениях банка, так и посредством услуги «Произвольный платёж (платёж по реквизитам)» в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге.

Информация о реквизитах благотворительного счёта в белорусских рублях на имя

Татур Андрей Викторович для совершения платежа посредством услуги «Произвольный платёж» («Платёж по реквизитам»)* в инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге.