В среду, 23 июня, в рамках 1/16 Кубка Беларуси ФК «Слуцк» сыграл на выезде против ФК «Малорита». Матч закончился победой случчан с минимальным счётом — 2:1. Игра прошла на стадионе «Городской» (Малорита).

В первом тайме случчане открыли счёт под занавес первого тайма на 42-ой минуте матча. Гол на счету полузащитника случчан Дмитрия Сасина. Перерыв, 1:0 в пользу случчан.

Во втором тайме гости удвоили преимущество, выйдя из раздевалки. В этот раз отличился Юрий Клочков на 49-ой минуте матча, который с угла вратарской площади отправил мяч в дальний угол ворот. Футболисты «Малориты» отыграли один мяч на 84-ой минуте матча. Отличился за хозяев поля Владислав Бринчук, который реализовал выход один на один. Больше забитых голов в матче не было.

Примечание: на 59-ой минуте матча Кирилл Вергейчик (нападающий ФК «Слуцк») не реализовал пенальти. Вратарь парировал удар.