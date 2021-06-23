ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Малорита». Прогноз на матч

В среду, 23 июня, в рамках 1/16 Кубка Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Малорита». Начало игры в 17.45. Матч пройдёт на стадионе «Городской» (Малорита).

Накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Малорита». Команда из Малориты является одной из самых сильных во второй лиге. И в Брестской области («Зона Запад») находится на первом месте в турнирной таблице. В текущем чемпионате «Малорита» забила 41 мяч за пять игр. Самое крупное, рекордное поражение было нанесено ФК «Пружаны» — 19:0. Стоит отметить и разгром «Евроэкспорта» в чемпионате со счётом 11:0.

Свой путь к финалу в Кубке Беларуси ФК «Малорита» начал с 1/128, где обыграл ФК «Евроэкспорт», но уже с меньшей разницей в счёте (8:0). В 1/64 финала был обыгран в овертаймах ФК «Брестжилстрой» (4:2), а в 1/32 — разгромлен ФК «Костюковичи» (11:0). Однако в матче со слуцкой командой вряд ли удастся достигнуть такого же успеха: «Малорита» является участником второй лиги и разница в классе со «Слуцком» у команд всё-таки есть.

ФК «Слуцк». Случчане автоматом попали в 1/16 финала Кубка Беларуси как участник высшей лиги. Команда выступала только в чемпионате, и в последнем сыгранном матче наши игроки уступили в «солёно-сахарном» дерби солигорскому «Шахтёру» со счётом 1:4.

В предстоящем матче для «Слуцка» важно, чтобы не произошла недооценка соперника. Ведь футбол помнит такие истории, где и «на старуху бывала проруха». Тем более что в Кубке Беларуси каждая команда, независимо от статуса, играет как в последний раз.

Ожидание от матча. ФК «Слуцк» на правах фаворита должен проэкзаменовать «Малориту». «Бело-синие» забьют в матче минимум три гола. Прогноз на матч — индивидуальный тотал ФК «Слуцк» больше 2.5.