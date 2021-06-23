«Оказывается, вид воды не устраивает только меня». У жителей Слуцка из кранов неделю течёт «ржавый сок с мякотью» (фото)

Здравствуйте, меня зовут Зоя, проживаю в доме № 20 по улице Чехова. Около недели назад из кранов начала течь вода с примесью ржавчины.

Мы с соседями давали заявку в службу 115, звонили в приёмную ЖКХ по телефону 5 80 94 (с 8.00 до 11.00 никто не ответил). Хотели записаться на приём к председателю райисполкома, на что нам отказали и сказали звонить по телефону 7 53 02. Пробовали минут 10−15 туда дозвониться — безрезультатно, никто не отвечает. Не знаем уже, что делать и к кому обращаться. Просто вода с каждым днём становится всё хуже.

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Вчера в 23.00 была вот такая:

Сегодня звонила в ЖЭУ-5 по телефону 3 11 09. Оказывается, вид воды не устраивает только меня. А как здесь может устроить? Готовить есть, принимать душ, стирать и т. д. Или, может, такая вода — это норма?

Помогите, пожалуйста!

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