В Слуцке отремонтировали перекосившийся «Конский» мост. Фото, как было и как стало

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В апреле «Кур'ер» публиковал фото, на котором было видно, как перекосился «Конский» мост в Слуцке. «Хорошо, если он не обрушится в воду вместе с детьми», — написал тогда автор фото. Сейчас мост выглядит уже по-другому.

«Конский» мост в Слуцке накренился ещё больше. Хорошо, если он не обрушится в воду вместе с детьми
Так мост выглядел в апреле. Фото: Веня Йодль
В Слуцке отремонтировали перекосившийся «Конский» мост. Фото, как было и как стало
Так «Конский» мост выглядел вчера, 22 июня. Фото: Алесь Достанко