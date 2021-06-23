Министр обороны Беларуси предупредил об опасности появления в космосе ударных группировок

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси, выступая сегодня на пленарном заседании IX Московской конференции по международной безопасности, предупредил об опасности появления в космосе ударных группировок. Об этом сообщает БелТА.

Также, по информации «Интерфакс», среди тезисов его выступления было следующее:

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инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси;

получены доказательства причастности США к подготовке переворота в Беларуси;

«Беларусь — плацдарм в борьбе за богатства России».

СПРАВКА. В форуме принимают участие министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств из 109 государств, а также представители международных организаций: СНГ, ОДКБ, ООН, ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, Лиги арабских государств. Обсуждаются проблемы глобальной и региональной стабильности, различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.