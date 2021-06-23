Мебель для дачи — это необходимое дополнение для комфортного времяпрепровождения как для детей, так и для взрослых

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Магазин КУП «Слуцкторг» № 13 «Мебель» (Базарная площадь) предлагает для отдыха качели: качели садовые «Люкс 3», качели садовые «Родео». Приглашаем за покупками!

Качели садовые «Люкс 3»

Мебель для дачи – это необходимое дополнение для комфортного времяпрепровождения как для детей, так и для взрослых

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Качели садовые «Родео»

Мебель для дачи – это необходимое дополнение для комфортного времяпрепровождения как для детей, так и для взрослыхКУП «Слуцкторг» УНП 600 154 555