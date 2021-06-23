В Беларуси выявили индийский штамм коронавируса. Он более заразный

В Минске выявили индийский штамм коронавируса. Об этом в среду, 23 июня, сообщил телеграм-канал Минздрава.

В Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для «индийского» варианта (дельта, В.1.617.2).

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«Так что можно констатировать, что „индийский“ вариант коронавируса выявлен в Беларуси», — заявили в ведомстве.

При этом его циркуляция в других регионах республики пока не установлена.

В Минздраве отметили, что есть основания предполагать, что «индийский» вариант может более эффективно распространяться по сравнению с другими вариантами вируса.

Специалисты ведомства также уверены, что активная вакцинация поможет населению перенести «индийский» вариант COVID-19 более спокойно.