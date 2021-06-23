Утонувший рыбак, много выпивших и скандалов, кражи мобильников... Что принесла с собой в Слуцк жара

Жаркая погода установилась в Слуцке с 20 июня. По данным метеостанции «Слуцк», во вторник, 22 июня, в 18 часов максимальная температура воздуха в тени составила +33,8°C. «Кур'ер» узнал у разных служб города о последствиях жары.



Медики: пострадавшие с тепловыми ударами не обращались

На Слуцкой подстанции скорой помощи «Кур'еру» рассказали, что из-за жары количество вызовов не увеличилось. Обращений пациентов с тепловыми или солнечными ударами не было.

Утонул рыбак

В воскресенье, 20 июня, житель деревни Новый Двор ушёл на рыбалку и не вернулся домой. Его тело нашли в воде на следующий день.

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Олег Рудницкий, председатель Слуцкой районной организации ОСВОД, рассказал «Кур'еру», что сейчас обстановка спокойная. «Осводовцы» постоянно дежурят в местах купания.

Алкоголь, кражи и скандалы

Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, рассказал «Кур'еру», что вместе с жарой случчане переместились в места массового отдыха.

«В связи с этим появилась проблема — употребление алкоголя рядом с водоёмами и, как следствие, возможные негативные последствия, — сказал Александр Семенович. — Так что привлекать к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах стали чаще.

Кроме этого, за последние дни примерно на треть увеличилось количество обращений граждан в Слуцкий РОВД. Это разные факты правонарушений, но все они связаны с употреблением алкоголя.

Увеличилось количество и семейно-бытовых скандалов, и сообщений по фактам хищения мобильных телефонов, в том числе и в местах отдыха рядом с водоёмами — либо теряют, либо воруют.

В связи с погодными условиями Слуцкий РОВД просит более обстоятельно подходить к своему поведению и соблюдать действующее законодательство".

Спасатели и милиция проводят рейды в местах купания

Среди прочего, спасатели и сотрудники милиции обследовали пляж в 11-м городке и водоём около деревни Камора. Поговорили с отдыхающими о правилах безопасного поведения на водоёмах, чтобы предупредить несчастные случаи и гибель людей.

Кроме этого, спасатели побеседовали с детьми и подростками, которые были в воде. Попросили их не прыгать в воду с мостов, обрывов, дамб, лодок и не делать «сальто назад» с плеч друзей.

Также в рейдах спасатели проверяют, есть ли информационные щиты с правилами безопасного поведения на воде, спасательные средства для спасения утопающих, документы об обследовании акватории службами района.

Как сообщили «Кур'еру» в Слуцком РОЧС, никаких происшествий из-за жары по их линии не было.

РАНЕЕ. В Слуцке милиция начала проверять места, запрещённые для купания. Рейды продолжатся всё лето и, кроме предупреждений, будут штрафы