Подробности «Кур'еру» рассказал Александр Семенович, заместитель начальника Слуцкого РОВД‚ начальник милиции общественной безопасности.

«Из-за жары количество обращений в оперативно-дежурную часть Слуцкого РОВД значительно увеличилось. Так за 22 июня на телефон 102 поступило 56 сообщений‚ — сказал Александр Семенович. — Большинство из них связаны с межличностными конфликтами на почве употребления алкоголя. В том числе зарегистрировано 9 семейно-бытовых конфликтов.

Реклама

Остальные сообщения касались разных форм хищения имущества, о фактах появления в общественных местах с признаками алкогольного опьянения, связанные с нарушением правил дорожного движения. При этом не становится менее актуальной проблема хищения денежных средств из банковских карточек мошенниками.

Два ДТП

Значительно осложнилась дорожная обстановка. Увеличилось количество ДТП, в которых есть пострадавшие. В понедельник‚ 21 июня‚ около 20.00 водитель‚ управляя автомобилем «Лада X-ray», двигаясь по автодороге Р-23 «Минск-Микашевичи» 73 км в сторону Слуцка, находясь в утомлённом состоянии, уснул за рулём, съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажиры (супруга и двое несовершеннолетних детей) травмированы и с телесными повреждениями доставлены в приёмный покой Слуцкой ЦРБ. Во вторник‚ 22 июня‚ около 20.00 водитель‚ управляя автомобилем «Опель Астра», двигаясь по улице Ленина, со стороны улицы М. Богдановича в направлении улицы Гагарина, неправильно выбрал дистанцию для движения до впереди двигавшегося транспортного средства «Опель Астра», которое остановилось перед обозначенным пешеходным переходом, расположенным вблизи дома № 191 улицы Ленина, в результате чего совершил столкновение. В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в травматологическое отделение Слуцкой ЦРБ.

Про штрафы отдыхающим и утонувшего рыбака

В связи с жаркой погодой большое количество граждан посещает водоёмы, в том числе места массового отдыха граждан (водохранилище «Рудня», пляж по улице Социалистической) и особенно в выходные дни. Хочу обратить внимание, что прежде всего в целях безопасности (там несут службу сотрудники ОСВОД), купание на территории района разрешено только в указанных выше местах.

За истекшие выходные за употребление алкоголя и появление в пьяном виде на пляже по улице Социалистической к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП Республики Беларусь привлечено 14 граждан.

В понедельник‚ 21 июня‚ в 11.10 в Слуцкий РОВД поступило сообщение от пенсионерки, жительницы деревни Новый Двор‚ о том, что 20 июня около 19.00 её брат‚ 1960 г. р., находясь в состоянии алкогольного опьянения ушёл на рыбалку и до настоящего времени его местонахождения не известно. В ходе выезда на место происшествия из реки Случь был извлечен труп пропавшего. Мужчина утонул‚ пытаясь переплыть через реку Случь вблизи деревни Новый Двор.

Исходя из анализа оперативной обстановки и в связи с установившимися погодными условиями настоятельно рекомендую:

неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, проявлять максимальную осторожность, иметь в транспортных средствах питьевую воду, по возможности отказаться от длительных поездок;

максимально ограничить употребления алкоголя, особенно вблизи водоёмов;

не позволяйте детям без присмотра взрослых посещать водоёмы, опасные объекты, строящиеся и ветхие строения;

проявляйте взаимоуважение при общении друг с другом, не допускайте конфликтов.

Жизнь и здоровье (в том числе наших детей), безопасность, сохранность имущества, зависит от каждого из нас.

Слуцкий РОВД за безопасное лето! Уверен, что при соблюдении действующего законодательства, соблюдении ПДД, мер личной безопасности, лето принесёт только положительные эмоции!"

РАНЕЕ. Утонувший рыбак, много выпивших и скандалов, кражи мобильников… Что принесла с собой в Слуцк жара.