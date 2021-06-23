Сотрудникам государственных СМИ увеличат премии с 5% до 20%. И это не все изменения

Сотрудникам государственных СМИ с 1 июля увеличат премии с 5% до 20% от оклада, а выплаты на оздоровление возрастут вдвое. Об этом рассказала Ольга Мурашова, начальник финансово-экономического отдела Мининформа, пишет «Дом прессы».
Кроме того, у сотрудников будут надбавки за сложность и напряжённость труда. На них могут рассчитывать руководители, специалисты, журналисты и редакторы. Однако такая надбавка не затрагивает рабочие профессии.
Также устанавливаются надбавки за характер труда. На выплату этой надбавки могут добавлять до 50%. Перечень работников и конкретный размер надбавки будет определять руководитель той или иной организации.
Молодым специалистам, которые будут работать по распределению, установят фиксированную надбавку в 20% от суммы их окладов.
Единовременная выплата на оздоровление увеличится для работников государственных СМИ вдвое. Сейчас она составляет половину оклада.
Помимо всего, расширен перечень субъектов хозяйствования, которые не могут выступать в качестве учредителей СМИ. С 26 июня к такой категории будут отнесены владельцы интернет-ресурсов, сетевых изданий, в отношении которых было принято решение об ограничении доступа, оно будет действовать на протяжении трёх лет. В течение пяти лет не смогут также обращаться за регистрацией лица, ранее выступавшие в качестве участника (собственника имущества) организации, признанной экстремистской.
Юрлица, на которые возложены функции редакции СМИ, обязаны не допускать распространения информации, которую настоящий закон и иные законодательные акты запрещают распространять.
Журналисты должны не допускать распространения недостоверных сведений, которые могут причинить вред государственным или общественным интересам, а также информации, не соответствующей действительности и порочащей честь, достоинство или деловую репутацию физических либо юридических лиц.
Журналист может быть лишён аккредитации, если
- нарушил требования и (или) не исполнил обязанности, установленные ст. 34 и п. 2 ст. 52 настоящего закона;
- совершил умышленное противоправное деяние при осуществлении профессиональной деятельности;
- нарушил установленный порядок аккредитации.
- Это также касается случаев, если юрлицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен порядок аккредитации.