В Слуцке настолько жарко, что собака улеглась в лужу с грязью. Фотофакт

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«Посмотрите, как собака обессилила от жары», — написал подписчик чата «Кур'ера» в Telegram (t.me/slutsk128) и прислал фото. В полдень метеостанция зафиксировала +32,5°C.

В Слуцке настолько жарко, что собака улеглась в лужу с грязью. Фотофакт
Фото: @Nikei/Telegtam