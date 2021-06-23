В Беларуси вводится минимальный принудительный сбор для должников

Минимальный размер принудительного сбора с должника с 15 июля составит 0,5 базовой величины, то есть 14,5 рубля, пишет Sputnik.

Принудительный сбор будет составлять десять процентов от суммы исполненного в пользу взыскателя требования или стоимости переданного имущества.

Реклама

Однако установлен нижний порог этой суммы, который не будет зависеть от размера задолженности по исполнительному документу: не менее 0,5 базовой величины, действующей на момент вынесения постановления о взыскании (удержании) принудительного сбора.

В Минюсте напомнили, что на информационном ресурсе «Реестр задолженностей по исполнительным производствам», размещённом на интернет-портале ведомства, можно получить справочную информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам.