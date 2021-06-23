Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 24 июня. Обзор

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Как сделать женщину счастливой
Как часто вы оказываете знаки внимания своей половинке? Девушкам важно чувствовать себя желанными и любимыми вне зависимости от поры года и дня недели. «Кур'ер» подготовил карточки-подсказки с маленькими «женскими радостями», которые придутся по вкусу любой девушке. Дорогие мужчины, берите на заметку!
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Как житель Слуцка создал улиточную ферму
Сергей Щелкун из Слуцка три года назад занялся редким для Беларуси бизнесом: он выращивает улиток на мясо. Пока что предприниматель выращивает только первую партию моллюсков. Сергей рассказал «Кур'еру», сколько усилий и средств требуют улитки, насколько они прихотливые и чем полезно их мясо.
«Использую любой шанс, чтобы научиться ходить»
Случчанке Айгюн Гулиевой в детстве поставили диагноз «церебральный паралич». Сейчас девушке 25 лет. Она передвигается на коляске, но это не помешало ей получить высшее образование — она дипломированный филолог. Айгюн рассказала «Кур'еру», как училась в школе и вузе, о своей мечте стать сценаристом и о планах на будущее.
Мотокоса, триммер, газонокосилка: что берём
Как выбрать технику для дачи? Перед тем как обратиться в магазин инструментов, необходимо учесть плюсы и минусы инструментов, оценить своё рабочее пространство и определить, какая техника лучше всего поможет содержать газон в идеальном порядке.
Путешествие в Совейки: усадьба Новицких
Когда-то мы с мужем случайно попали в деревню Совейки, и с того дня она осталась в моём сердце. На днях мы приехали сюда ещё раз. И я решила познакомить читателей «Кур'ера» с красотами этого места и заброшенной усадьбой Новицких.
Заниматься йогой по утрам можно на «Сахарном»
Каждое утро в микрорайоне «Сахарный» проходит йога. В 6 утра случчанки собираются на лужайке возле Дворца молодёжи и практикуют. Занятия ведёт Виктория Капская, сотрудница газеты «Кур'ер» и преподаватель йоги.
Карты «Кур’ера» — отличный подарок коллегам на 8 Марта
До 8 Марта осталось меньше двух недель. Если вы придумали, что подарить
девушкам-коллегам, — здорово. Если нет — мы готовы прийти на помощь.
Карта «Кур’ера» — подарок бюджетный и практичный. Вы подарите девушкам возможность совершать выгодные покупки. С помощью нашей карты они могут получить скидки у 35 партнёров (кафе, салоны красоты, магазины одежды, бьюти-услуги и другие).
КСТАТИ. В прошлом году одно слуцкое предприятие купило своим сотрудницам более 20 карт женского проекта Lampa (аналог карты «Кур’ера»).
Купить карты можно в редакции: ул. Ленина, 128.
Если остались вопросы — звоните:
(8044) 540 29 39, (8033) 318 99 30.
Стоимость карты — 7 рублей.
Срок действия — по 31 декабря 2021 года.
Красивый подарок от швейной мастерской "Валенси-стиль"
Прокат любого платья либо костюма
Наши услуги:
индивидуальный пошив одежды
ремонт одежды
прокат нарядов для праздников и фотосьемок
пошив детских фатиновых, нарядных платьев
пошив выпускных, свадебных, вечерних платьев
Время работы: с 10.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 15.00, воскресенье - выходной
Наш адрес: г.Слуцк, ул. Ленина, 207 (здание общежития "Дельфин")
Парфюм от "Etib Parfum" — премиум ароматы на основе натуральных компонентов middle сегмента
Женские, мужские и селективные ароматы представлены в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл. Наши консультанты окажут вам профессиональную консультацию и помогут подобрать идеальный аромат в соответствии с вашими предпочтениями.
Адрес: Ул. 14 партизан, 15, ТЦ «Европарк» остров под эскалатором
Профессиональные выпрямители BaByliss Pro Sleek Expert
от магазина профессиональной косметики "Бьюти" - идеальный подарок для любой девушки.
Утюжок подходящий как для профессионалов, так и для бытовых пользователей. Изготовлен только из самых лучших материалов. Обеспечивает плавный ход пластин, не цепляя волосы, защищает их от перегрева и повреждений.
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Набор по уходу за волосами от магазина "Стильный Мастер"
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Щетка для волос "Spider" lmy hair и масла бренда CHI. Спасение для непослушных волос!
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В состав подарочной коробки входит: Тонер для лица от RealSkin, крем вокруг глаз от Elizavecca, патчи для глаз, в пирамидках - скраб для лица, витаминная маска несмываемая, маска с артишоком несмываемая, маска с мёдом смываемая, маска с гиалоурановой кислотой несмываемая.
100% Оригинальная корейская косметика для Вас!
Адрес: Ул. Парижской Коммуны 2, ТЦ Маяк,
Время работы: пн-пт с 10 00 до 20 00. Сб, вс - с 10 00 до 19 00
Подарочный бокс «WITH LOVE» от Бьюти-островка "ЛосК"
Стильный яркий бокс с профессиональным феном немецкой торговой марки Mark Shmidt и уходовой косметикой для волос (термозащитный спрей для объема и силы волос с от итальянского производителя косметики Bingo Hair Cosmetics (объем спрея 250 мл) и шампунь и маска для волос Concept «Орхидея & Жасмин» (Увлажнение и объем) в саше по 15 мл.)
Цена бокса «WITH LOVE» 198 BYN.
Также у нас на островке мы можем собрать вам любой подарочный набор из профессиональной косметики и парикмахерской техники. Каждый набор украсим декором.
Время работы: пн-сб 11:00-19:00, воскресенье - выходной
Адрес: Ул. Л.Комсомола, 40а, 2й этаж "Весняки", г. Солигорск