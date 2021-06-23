Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 24 июня. Обзор

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Как сделать женщину счастливой

Как часто вы оказываете знаки внимания своей половинке? Девушкам важно чувствовать себя желанными и любимыми вне зависимости от поры года и дня недели. «Кур'ер» подготовил карточки-подсказки с маленькими «женскими радостями», которые придутся по вкусу любой девушке. Дорогие мужчины, берите на заметку!

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Заниматься йогой по утрам можно на «Сахарном»

Сергей Щелкун из Слуцка три года назад занялся редким для Беларуси бизнесом: он выращивает улиток на мясо. Пока что предприниматель выращивает только первую партию моллюсков. Сергей рассказал «Кур'еру», сколько усилий и средств требуют улитки, насколько они прихотливые и чем полезно их мясо.Случчанке Айгюн Гулиевой в детстве поставили диагноз «церебральный паралич». Сейчас девушке 25 лет. Она передвигается на коляске, но это не помешало ей получить высшее образование — она дипломированный филолог. Айгюн рассказала «Кур'еру», как училась в школе и вузе, о своей мечте стать сценаристом и о планах на будущее.Как выбрать технику для дачи? Перед тем как обратиться в магазин инструментов, необходимо учесть плюсы и минусы инструментов, оценить своё рабочее пространство и определить, какая техника лучше всего поможет содержать газон в идеальном порядке.Когда-то мы с мужем случайно попали в деревню Совейки, и с того дня она осталась в моём сердце. На днях мы приехали сюда ещё раз. И я решила познакомить читателей «Кур'ера» с красотами этого места и заброшенной усадьбой Новицких.Каждое утро в микро­районе «Сахарный» проходит йога. В 6 утра случчанки собираются на лужайке возле Дворца молодёжи и практикуют. Занятия ведёт Виктория Капская, сотрудница газеты «Кур'ер» и преподаватель йоги.