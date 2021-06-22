Дискотека, концерт и забеги. Что ещё проведут в Слуцке в День молодёжи (программа праздника 26 июня)

В субботу, 26 июня, основные праздничные мероприятия пройдут на набережной в центре города, сообщает «Слуцкі край».
Набережная по улице Софии Слуцкой, с 13.00
Концертно-поздравительная программа «Молодёжный формат»:
- награждение победителей районного конкурса «Мой выбор»;
- чествование работающей молодёжи;
- награждение победителей районного онлайн-конкурса «Зожная молодёжь».
Акция «Единение сердец»:
- поздравление молодожёнов, отдел ЗАГС Слуцкого райисполкома.
Работа спортивной площадки «Территория спорта»:
- дружеские соревнования по шашкам, шахматам;
- заезд на роликах;
- армрестлинг.
Спартакиада «Весёлые старты»:
- заезд на велосипедах с препятствиями;
- шуточный забег с препятствиями;
- перетягивание каната.
Игровая площадка «Планета детства»:
- батуты;
- надувные горки.
Интерактивная библиотечная площадка «Читай! Твори! Дерзай!»:
- книжные выставки;
- конкурсы;
- интерактивные игры;
- поэтический микрофон;
- фотозона.
Интерактивная площадка Слуцкого РК ОО «БРСМ» «Живи ярко!»:
- акция «Труд — крут!»;
- конкурс рисунков на асфальте #ЛЮБЛЮБЕЛАРУСЬ;
- интерактивы.
Интерактивная площадка «Без дыма и огня!» (Слуцкий районный отдел по ЧС):
- выставка-презентация пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования;
- конкурсы;
- викторины;
- мастер-класс.
Интерактивная площадка «Безопасный патруль» (районного отделения государственной автоинспекции):
- конкурсы;
- викторины;
- мастер-класс.
Также будут:
- Аквагрим #СИМВОЛЫ_МОЕЙ_СТРАНЫ#
- Выставка художественных работ «Летний вернисаж» (учащихся детской школы искусств); мастер-класс «городской пейзаж».
- Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Волшебная шкатулка» (Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения).
- Живой уголок «Наши маленькие друзья» (Слуцкий эколого-биологический центр учащихся).
- Ярмарка-продажа ремесленных товаров «Авторские штучки».
День открытых дверей в галерее искусств им. В.С.Садина (для молодёжи).
Набережная по улице Софии Слуцкой
19.00 — Фестиваль альтернативной музыки LIFE ENERGY:
- RIVERSTONE (Слуцк);
- DR. JOKER (Слуцк);
- ГАУБИЦА;
- ЗАМКОВАЯ ГОРА (Копыль).
21.30 — Дискотека open-air «День молодёжи-2021»
Слуцкий парк культуры и отдыха, 15.00
Фестиваль красок «Холи».