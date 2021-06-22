Дискотека, концерт и забеги. Что ещё проведут в Слуцке в День молодёжи (программа праздника 26 июня)

В субботу, 26 июня, основные праздничные мероприятия пройдут на набережной в центре города, сообщает «Слуцкі край».



Набережная по улице Софии Слуцкой, с 13.00

Концертно-поздравительная программа «Молодёжный формат»:

награждение победителей районного конкурса «Мой выбор»;

чествование работающей молодёжи;

награждение победителей районного онлайн-конкурса «Зожная молодёжь».

Акция «Единение сердец»:

поздравление молодожёнов, отдел ЗАГС Слуцкого райисполкома.

Работа спортивной площадки «Территория спорта»:

дружеские соревнования по шашкам, шахматам;

заезд на роликах;

армрестлинг.

Спартакиада «Весёлые старты»:

заезд на велосипедах с препятствиями;

шуточный забег с препятствиями;

перетягивание каната.

Игровая площадка «Планета детства»:

батуты;

надувные горки.

Интерактивная библиотечная площадка «Читай! Твори! Дерзай!»:

книжные выставки;

конкурсы;

интерактивные игры;

поэтический микрофон;

фотозона.

Интерактивная площадка Слуцкого РК ОО «БРСМ» «Живи ярко!»:

акция «Труд — крут!»;

конкурс рисунков на асфальте #ЛЮБЛЮБЕЛАРУСЬ;

интерактивы.

Интерактивная площадка «Без дыма и огня!» (Слуцкий районный отдел по ЧС):

выставка-презентация пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования;

конкурсы;

викторины;

мастер-класс.

Интерактивная площадка «Безопасный патруль» (районного отделения государственной автоинспекции):

конкурсы;

викторины;

мастер-класс.

Также будут:

Аквагрим #СИМВОЛЫ_МОЕЙ_СТРАНЫ#

Выставка художественных работ «Летний вернисаж» (учащихся детской школы искусств); мастер-класс «городской пейзаж».

Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Волшебная шкатулка» (Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения).

Живой уголок «Наши маленькие друзья» (Слуцкий эколого-биологический центр учащихся).

Ярмарка-продажа ремесленных товаров «Авторские штучки».

День открытых дверей в галерее искусств им. В.С.Садина (для молодёжи).

Набережная по улице Софии Слуцкой

19.00 — Фестиваль альтернативной музыки LIFE ENERGY:

RIVERSTONE (Слуцк);

DR. JOKER (Слуцк);

ГАУБИЦА;

ЗАМКОВАЯ ГОРА (Копыль).

21.30 — Дискотека open-air «День молодёжи-2021»

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Слуцкий парк культуры и отдыха, 15.00

Фестиваль красок «Холи».