Дискотека, концерт и забеги. Что ещё проведут в Слуцке в День молодёжи (программа праздника 26 июня)

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Дискотека, концерт и забеги. Что ещё проведут в Слуцке в День молодёжи (программа праздника 26 июня)
Установка сцены для праздника. Фото: Ольга Паздерина

В субботу, 26 июня, основные праздничные мероприятия пройдут на набережной в центре города, сообщает «Слуцкі край».


Набережная по улице Софии Слуцкой, с 13.00

Концертно-поздравительная программа «Молодёжный формат»:

  • награждение победителей районного конкурса «Мой выбор»;
  • чествование работающей молодёжи;
  • награждение победителей районного онлайн-конкурса «Зожная молодёжь».

Акция «Единение сердец»:

  • поздравление молодожёнов, отдел ЗАГС Слуцкого райисполкома.

Работа спортивной площадки «Территория спорта»:

  • дружеские соревнования по шашкам, шахматам;
  • заезд на роликах;
  • армрестлинг.

Спартакиада «Весёлые старты»:

  • заезд на велосипедах с препятствиями;
  • шуточный забег с препятствиями;
  • перетягивание каната.

Игровая площадка «Планета детства»:

  • батуты;
  • надувные горки.

Интерактивная библиотечная площадка «Читай! Твори! Дерзай!»:

  • книжные выставки;
  • конкурсы;
  • интерактивные игры;
  • поэтический микрофон;
  • фотозона.

Интерактивная площадка Слуцкого РК ОО «БРСМ» «Живи ярко!»:

  • акция «Труд — крут!»;
  • конкурс рисунков на асфальте #ЛЮБЛЮБЕЛАРУСЬ;
  • интерактивы.

Интерактивная площадка «Без дыма и огня!» (Слуцкий районный отдел по ЧС):

  • выставка-презентация пожарной аварийно-спасательной техники и оборудования;
  • конкурсы;
  • викторины;
  • мастер-класс.

Интерактивная площадка «Безопасный патруль» (районного отделения государственной автоинспекции):

  • конкурсы;
  • викторины;
  • мастер-класс.

Также будут:

  • Аквагрим #СИМВОЛЫ_МОЕЙ_СТРАНЫ#
  • Выставка художественных работ «Летний вернисаж» (учащихся детской школы искусств); мастер-класс «городской пейзаж».
  • Выставка-ярмарка изделий ручной работы «Волшебная шкатулка» (Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения).
  • Живой уголок «Наши маленькие друзья» (Слуцкий эколого-биологический центр учащихся).
  • Ярмарка-продажа ремесленных товаров «Авторские штучки».
    День открытых дверей в галерее искусств им. В.С.Садина (для молодёжи).

Набережная по улице Софии Слуцкой

19.00 — Фестиваль альтернативной музыки LIFE ENERGY:

  • RIVERSTONE (Слуцк);
  • DR. JOKER (Слуцк);
  • ГАУБИЦА;
  • ЗАМКОВАЯ ГОРА (Копыль).

21.30 — Дискотека open-air «День молодёжи-2021»

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Слуцкий парк культуры и отдыха, 15.00

Фестиваль красок «Холи».