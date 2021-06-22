За минувшую неделю в Беларуси утонули 30 человек. МВД: Большинство из погибших на выходных были пьяны

Большинство из погибших на водоёмах в Беларуси за два выходных дня были пьяны. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По данным МЧС, за минувшую неделю в стране утонули 30 человек, из них 23 — за субботу и воскресенье. Среди погибших на водоёмах четыре ребёнка.

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Милиция провела рейды по рекам и озёрам. Выявили более 300 фактов распития спиртного, рассказали в МВД. Счёт несчастных случаев на воде продолжается.

21 июня только в Витебской области утонули трое, сообщает МЧС. На озере Янки в Докшицком районе утонул 46-летний мужчина, в Витебске в Селютском водохранилище на расстоянии 50 метров от берега водолазы нашли тело 49-летнего мужчины, а в озере Большое Уклейно Ушачского района в трёх метрах от берега утонул 12-летний мальчик.