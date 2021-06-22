В Слуцке прошли митинг-реквием «Память молчалива, как гранит» и минута молчания. Фото

В Слуцке на мемориальном комплексе во вторник, 22 июня, в 11.40 начался митинг-реквием «Память молчалива, как гранит». Он был посвящён Дню памяти и скорби и 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны.

Слуцкие работники культуры показали театрализованное представление про 22 июня 1945 года и оборону Бреста. После участники митинга присоединились к Всебелорусской минуте молчания. А в завершение торжества возложили цветы к братским могилам павших воинов.

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Смотрите фото «Кур'ера» с митинга.