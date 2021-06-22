Мужчинам на заметку. Подсказки с маленькими «женскими радостями»

Как часто вы оказываете знаки внимания своей половинке? Девушкам важно чувствовать себя желанными и любимыми вне зависимости от поры года и дня недели. Мы подготовили карточки-подсказки с маленькими «женскими радостями», которые придутся по вкусу любой девушке. Дорогие мужчины, берите на заметку!
1Цветы
Букеты. Композиции. Свадебный декор.
- Адрес: г. Слуцк, цветочный рынок, п 13.
- Instagram: @kvetki_slutsk
2Суши от SUSHI SLUTSK
- Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1
- Приём заказов: Пн-Чт с 11.00 до 22.45, Пт-Сб с 11.00 до 01.45, Вс с 11.00 до 23.45.
- Телефон: +37 529 370 78 71, +37 529 249 78 71
- Instagram:@sushi_slutsk
3Клубника в шоколаде Chocoberry kiss
Наборы клубники в шоколаде
Композиции с цветами и клубникой в шоколаде.
Композиция «ЦИФРА» из клубники в шоколаде.
- Каждая композиция обсуждается индивидуально, учитываются все пожелания клиента.
- Телефон: +37 533 604 60 61 (Viber, Telegram)
- Instagram: @chocoberry_kiss_ Instagram
4Нижнее бельё Secret Room
- Ассортимент: Нижнее бельё/Пижамы/Тапочки
- В наличии подарочные сертификаты
- Адрес: ТЦ «Европарк», 1-й этаж
- Режим работы: 10.00−20.00
- Instagram:@secret_room_by
5Пастила и фруктовые снеки
- Натуральные ингредиенты
- Домашнее производство
- Сделано с любовью
- Телефон: +37 533 661 91 11
- Instagram: @lustacka.by
6Маникюр/Педикюр от Ирина Маилян
- Комбиманикюр, наращивание, укрепление ногтей, педикюр, макияж
- Телефон: 8029 319 02 55, 8029 561 16 92
- Адрес: г. Слуцк, ул. Кононовича, 4 (за магазином «Крыніца»)
- Instagram: @mailianirina