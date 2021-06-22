Мужчинам на заметку. Подсказки с маленькими «женскими радостями»

Как часто вы оказываете знаки внимания своей половинке? Девушкам важно чувствовать себя желанными и любимыми вне зависимости от поры года и дня недели. Мы подготовили карточки-подсказки с маленькими «женскими радостями», которые придутся по вкусу любой девушке. Дорогие мужчины, берите на заметку!

1 Цветы Букеты. Композиции. Свадебный декор. Адрес: г. Слуцк, цветочный рынок, п 13.

Instagram: @kvetki_slutsk 2 Суши от SUSHI SLUTSK Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1

Приём заказов: Пн-Чт с 11.00 до 22.45, Пт-Сб с 11.00 до 01.45, Вс с 11.00 до 23.45.

Телефон: +37 529 370 78 71, +37 529 249 78 71

Instagram:@sushi_slutsk 3 Клубника в шоколаде Chocoberry kiss Наборы клубники в шоколаде Композиции с цветами и клубникой в шоколаде. Композиция «ЦИФРА» из клубники в шоколаде. Каждая композиция обсуждается индивидуально, учитываются все пожелания клиента.

Телефон: +37 533 604 60 61 (Viber, Telegram)

Instagram: @chocoberry_kiss_ Instagram 4 Нижнее бельё Secret Room Ассортимент: Нижнее бельё/Пижамы/Тапочки

В наличии подарочные сертификаты

Адрес: ТЦ «Европарк», 1-й этаж

Режим работы: 10.00−20.00

Instagram:@secret_room_by 5 Пастила и фруктовые снеки Натуральные ингредиенты

Домашнее производство

Сделано с любовью

Телефон: +37 533 661 91 11

Instagram: @lustacka.by 6 Маникюр/Педикюр от Ирина Маилян Комбиманикюр, наращивание, укрепление ногтей, педикюр, макияж

Телефон: 8029 319 02 55, 8029 561 16 92

Адрес: г. Слуцк, ул. Кононовича, 4 (за магазином «Крыніца»)

Instagram: @mailianirina