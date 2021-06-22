Мужчинам на заметку. Подсказки с маленькими «женскими радостями»

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Как часто вы оказываете знаки внимания своей половинке? Девушкам важно чувствовать себя желанными и любимыми вне зависимости от поры года и дня недели. Мы подготовили карточки-подсказки с маленькими «женскими радостями», которые придутся по вкусу любой девушке. Дорогие мужчины, берите на заметку!

1Цветы

Букеты. Композиции. Свадебный декор.

  • Адрес: г. Слуцк, цветочный рынок, п 13.
  • Instagram: @kvetki_slutsk

2Суши от SUSHI SLUTSK

  • Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1
  • Приём заказов: Пн-Чт с 11.00 до 22.45, Пт-Сб с 11.00 до 01.45, Вс с 11.00 до 23.45.
  • Телефон: +37 529 370 78 71, +37 529 249 78 71
  • Instagram:@sushi_slutsk

3Клубника в шоколаде Chocoberry kiss

🍓Наборы клубники в шоколаде

🍓Композиции с цветами и клубникой в шоколаде.

🍓Композиция «ЦИФРА» из клубники в шоколаде.

  • Каждая композиция обсуждается индивидуально, учитываются все пожелания клиента.
  • Телефон: +37 533 604 60 61 (Viber, Telegram)
  • Instagram: @chocoberry_kiss_ Instagram

4Нижнее бельё Secret Room

  • Ассортимент: Нижнее бельё/Пижамы/Тапочки
  • В наличии подарочные сертификаты
  • Адрес: ТЦ «Европарк», 1-й этаж
  • Режим работы: 10.00−20.00
  • Instagram:@secret_room_by

5Пастила и фруктовые снеки

  • Натуральные ингредиенты
  • Домашнее производство
  • Сделано с любовью
  • Телефон: +37 533 661 91 11
  • Instagram: @lustacka.by

6Маникюр/Педикюр от Ирина Маилян

  • Комбиманикюр, наращивание, укрепление ногтей, педикюр, макияж
  • Телефон: 8029 319 02 55, 8029 561 16 92
  • Адрес: г. Слуцк, ул. Кононовича, 4 (за магазином «Крыніца»)
  • Instagram: @mailianirina