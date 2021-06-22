Новые типы договоров, сделки с несовершеннолетними и безотзывная доверенность. Что нового будет в Гражданском кодексе

Проект изменений в Гражданский кодекс вынесли на обсуждение почти три года назад. Скоро его будут рассматривать в парламенте. Новшества, если они будут приняты, коснутся как физических, так и юридических лиц. Onliner вместе с Алесей Нестерович, старшим юристом BusinessAdvisers Law & Tax Firm, выбрали самые интересные предложения, о которых говорится в новом кодексе. Напомним, что пока его не приняли. Также нет и точной даты, когда это случится.

Появится новый способ получения инвестиций

Компании, нуждающиеся в привлечении инвестиций, получат возможность заключать договор конвертируемого займа, с помощью которого смогут «под залог» своей доли получить финансирование.

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— Так, по договору конвертируемого займа инвестор передает компании деньги с правом при наступлении определенных обстоятельств конвертировать их в долю в этой компании, — говорит Алеся Нестерович. — Для компании, особенно стартапа, конвертируемый заем — это способ привлечь финансирование для развития бизнеса под более низкие проценты (при их наличии), для инвестора — снизить риски своих вложений.

У инвестора в зависимости от успеха компании будет выбор: стать владельцем бизнеса по меньшей оценке доли либо вернуть свои деньги с процентами (если это прямо предусмотрено в договоре).

Введут новый инструмент — «заверения в обстоятельствах»

Этот инструмент в англо-американском праве называется «заверения и гарантии» (representetions & warranties), а в белорусском — «заверения в обстоятельствах». Его уже давно используют в экономически развитых странах.

— В общем смысле заверения и гарантии представляют собой утверждения о фактах, которые одна сторона договора сообщает другой. Перечень обстоятельств, в отношении которых может быть сделано заверение, является открытым, — отмечает эксперт.

На практике стороны чаще всего включают в договор заверения о платежеспособности и деловой репутации компании, о наличии прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности, о качестве товара и отсутствии скрытых недостатков, о наличии лицензий, об отсутствии судебных разбирательств, в которых сторона выступает ответчиком, и другие.

А вот если указанная информация окажется недостоверной, сообщившую сторону ждет выплата неустойки и возмещение реального ущерба.

— Также сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения в обстоятельствах, имеющих для нее существенное значение, вправе отказаться от договора, если иное не предусмотрено соглашением сторон, — говорит Алеся Нестерович.

Можно будет заключать типовой устав для юридических лиц

Юридические лица смогут действовать на основании типового устава, утвержденного правительством Республики Беларусь. Сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, указываются в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР).

— При этом предполагается, что типовой устав не будет содержать определенную информацию, касающуюся индивидуальных особенностей компании (наименование, место нахождения и размер уставного фонда юридического лица, участники, размер долей участников, размер и состав вкладов участников и другие). Если в соответствии с законодательством такие сведения должны содержаться в уставе, они будут указываться в ЕГР, — отмечает Алеся Нестерович. — В настоящее время юридические лица самостоятельно разрабатывают устав, нередко используя формы, выложенные в интернете. Данное изменение позволит упростить и ускорить процедуру регистрации субъектов хозяйствования, а также исключить использование устаревших форм уставов, не соответствующих законодательству.

Разрешат мелкие сделки с несовершеннолетними без согласия родителей

В действующей редакции ГК говорится о необходимости получения несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет письменного согласия своих законных представителей на совершение сделки. При этом на практике возникает вопрос: такое согласие должно быть предоставлено обоими законными представителями либо хотя бы одним из них? Нововведения предполагают, что достаточно будет согласия одного представителя.

— Также планируется включить в ГК понятие «мелкая бытовая сделка». Это сделка, которая может совершаться несовершеннолетними самостоятельно, без согласия своих законных представителей.

Под мелкой бытовой сделкой будет пониматься сделка в размере до 3 базовых величин включительно.

В настоящее время отсутствуют критерии, по которым следует относить сделки к данной категории, что вызывает неоднозначные подходы к определению, — считает специалист.

Можно будет оформить безотзывную доверенность

Появится новый вид доверенности, которая не может быть отменена до окончания срока ее действия либо может быть отменена только в предусмотренных в доверенности случаях (безотзывная доверенность).

— Важно отметить, что такая доверенность может быть выдана только в отношении обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены, — говорит специалист. — Выдача безотзывной доверенности является достаточно распространенной практикой в зарубежных странах, в частности, в области корпоративного права для защиты прав акционеров, кредитодателей, залогодержателей.

Так, например, один акционер может выдать другому доверенность для голосования на общем собрании по заключенному между ними акционерному соглашению. Такая доверенность исключит ситуацию, когда акционер передумает и проголосует иначе, чем требуется по акционерному соглашению.

Что интересно, в новом Гражданском кодексе отменят верхний порог срока действия (сейчас он составляет три года).

Заработают опционные соглашения

Появляются новые виды договоров — опционные соглашения (опцион на заключение договора и опционный договор). Опцион предоставляет одной стороне право, но не обязанность купить или продать, передать или принять определенный актив в будущем.

— В свою очередь, сторона, предоставившая опцион, находится в «ожидании» реализации держателем опциона его права. Платой за такое «ожидание» может быть премия, — говорит эксперт. — Если в течение указанного срока сторона не реализует свое право на опцион, договор считается прекращенным, если же сторона реализует данное право и приведет опцион «в действие», договор автоматически вступит в силу.

Как правило, опционные соглашения стороны заключают, когда не готовы пойти на сделку прямо сейчас, но хотели бы провести ее позже на заранее оговоренных условиях.

Сфера применения опциона достаточно широкая: они используются при создании совместных предприятий, при заключении M&A-сделок (сделки по слиянию и поглощению), как средство стимулирования работников, при организации финансирования и могут быть применены к различным видам договоров (купли-продажи, поставки, аренды, лицензии и другим).

— Пример: компания готова продать 70% доли в уставном фонде. Покупатель прямо сейчас готов приобрести только 30%, но заинтересован в покупке всех 70%, если компания в течение года достигнет определенного показателя по выручке, — объясняет Алеся Нестерович. — В такой ситуации стороны могут заключить между собой опционный договор на оставшиеся 40%, по которому компания предоставит покупателю право купить 30% доли по заранее оговоренной стоимости в течение определенного времени. Покупатель может как купить долю в компании (воспользоваться опционом), так и не покупать ее.

Договор разрешат не менять из-за изменений в законах

— В настоящее время действует правило о том, что при изменении законодательства нормы договора должны быть приведены в соответствие с ним, если иное не предусмотрено законодательством, — отмечает специалист.

После принятия поправок в ГК нормы договора будут сохранять силу, кроме тех случаев, когда в законодательстве прямо указано, что договор подлежит приведению в соответствие с законодательством. Это значит, что по умолчанию договор будет действовать, если только иное не предусмотрено законодательством. Данное изменение позволит обеспечить постоянство и неизменность договора.

Публичный договор для всех юридических лиц

В положениях текущей редакции ГК, касающихся публичного договора, говорится только о коммерческих организациях как о субъектах, заключающих публичный договор. Согласно планируемым изменениям, действие публичного договора будет распространяться не только на коммерческие организации, но и на все юридические лица, а также на индивидуальных предпринимателей.

Фотографии людей нельзя будет распространять без их согласия

В новом кодексе предусмотрено, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, на которых он запечатлен) будут возможны только с согласия этого гражданина.

— Это значит, что публиковать в интернете фотографии и видеозаписи, на которых присутствует гражданин, без его согласия не допускается, — отмечает Алеся Нестерович. — Гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. Исключения составляют изображения, сделанные в общественных местах, когда изображение гражданина не является основным объектом использования.

Электронная переписка может быть доказательством в суде

— Все чаще деловая переписка ведется в электронном виде, и в качестве доказательств в суды предоставляются сообщения, направленные через Telegram, Viber, иные электронные каналы связи. До настоящего времени в ГК не было нормы, прямо закрепляющей юридическую силу таких сообщений. Согласно изменениям, любые юридически значимые сообщения, с которыми законодательство или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения, — объясняет эксперт. — При этом сообщение будет считаться доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.