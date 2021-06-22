«Городу не хватало таких мероприятий». В Солигорске проект «Кур'ера» Lampa провёл встречу с эндокринологом (фото)

На прошлой неделе прошла первая в Солигорске встреча женского проекта Lampa газеты «Кур'ер». Она состоялась в кофейне «Про кофе» с врачом-эндокринологом из Минска Татьяной Савич.

Татьяна Савич рассказала про гормональный фон женщин, о том, какие возникают проблемы при гормональном сбое, а также ответила на вопросы солигорчанок. По словам участниц встречи, их городу не хватало таких мероприятий. Они пригласили проводить подобные встречи у них регулярно.

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, представитель медицинской лаборатории «Синлаб», обозначила основные профили анализов и назвала их стоимость:

Биохимические исследования. Профиль № 16

АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ,

Билирубин общий, Билирубин прямой, ● Холестерин, Триглицериды,

Холестерин-ЛПНП, Холестерин-ЛПВП, ● Глюкоза, Креатинин, Мочевина, ● Мочевая кислота, Фосфатаза щелочная, ● Магний, а-амилаза, K/Na/Cl, Кальций, ● Фосфор, Железо, АСЛО, СРБ, ● Общий белок, Альбумин,

Медь, Цинк и др.

Цена: 30 рублей 87 копеек.

Обследование щитовидной железы. Первичное. Профиль № 10

ТТГ, св. Т4, АТ-ТПО.

Цена: 43 рубля 22 копейки.

Гормональные исследования. Женские проблемы. Профиль № 22

ФСГ, ЛГ, Пролактин, ДГЭА-SO4 Эстрадиол, 17ОН-прогестерон

Цена: 99 рублей 4 копейки.

Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб»

Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория «Синлаб» работает в Беларуси с 2003 года и предлагает более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.

Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.

Преимущества:

результаты анализа от 1-го рабочего дня; отправка результатов по e-mail; архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней; консультации экспертов; отличные цены и программа лояльности; надёжная защита персональных данных.

Адреса:

В Слуцке (2-й пер. Чапаева, 2) ведёт приём врач-гинеколог.

В Солигорске (ул. Горького, 2а) ведёт приём врач-дерматовенеролог.

В Борисове (пр-т Революции, 56) ведут приём дерматовенеролог, аллерголог, эндокринолог.

Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.

«Синлаб» — нам доверяют.