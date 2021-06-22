«Городу не хватало таких мероприятий». В Солигорске проект «Кур'ера» Lampa провёл встречу с эндокринологом (фото)

На прошлой неделе прошла первая в Солигорске встреча женского проекта Lampa газеты «Кур'ер». Она состоялась в кофейне «Про кофе» с врачом-эндокринологом из Минска Татьяной Савич.
Татьяна Савич рассказала про гормональный фон женщин, о том, какие возникают проблемы при гормональном сбое, а также ответила на вопросы солигорчанок. По словам участниц встречи, их городу не хватало таких мероприятий. Они пригласили проводить подобные встречи у них регулярно.
Биохимические исследования. Профиль № 16
- АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ,
- Билирубин общий, Билирубин прямой, ● Холестерин, Триглицериды,
- Холестерин-ЛПНП, Холестерин-ЛПВП, ● Глюкоза, Креатинин, Мочевина, ● Мочевая кислота, Фосфатаза щелочная, ● Магний, а-амилаза, K/Na/Cl, Кальций, ● Фосфор, Железо, АСЛО, СРБ, ● Общий белок, Альбумин,
- Медь, Цинк и др.
- Цена: 30 рублей 87 копеек.
Обследование щитовидной железы. Первичное. Профиль № 10
- ТТГ, св. Т4, АТ-ТПО.
- Цена: 43 рубля 22 копейки.
Гормональные исследования. Женские проблемы. Профиль № 22
- ФСГ, ЛГ, Пролактин, ДГЭА-SO4 Эстрадиол, 17ОН-прогестерон
Цена: 99 рублей 4 копейки.
Партнёр встречи — медицинская лаборатория «Синлаб»
Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория «Синлаб» работает в Беларуси с 2003 года и предлагает более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.
Инновационные методы, высокотехнологичное оборудование (Германия, США, Япония, Франция, Швейцария), многоуровневый контроль качества и накопленный многолетний опыт работы помогают сохранить высокий стандарт лабораторных исследований.
Преимущества:
- результаты анализа от 1-го рабочего дня;
- отправка результатов по e-mail;
- архивация замороженной сыворотки в течение 5 дней;
- консультации экспертов;
- отличные цены и программа лояльности;
- надёжная защита персональных данных.
Адреса:
- В Слуцке (2-й пер. Чапаева, 2) ведёт приём врач-гинеколог.
- В Солигорске (ул. Горького, 2а) ведёт приём врач-дерматовенеролог.
- В Борисове (пр-т Революции, 56) ведут приём дерматовенеролог, аллерголог, эндокринолог.
Максимальная открытость и готовность к сотрудничеству специалистов многопрофильной медицинской диагностической лаборатории «Синлаб» открывают широкие возможности для пациентов.
«Синлаб» — нам доверяют.