Ученик из Слуцка завоевал бронзовую медаль на международной олимпиаде по географии

Роман Пенязь, учащийся 10-го класса гимназии № 1, получил бронзовую медаль на Европейской географической олимпиаде. Она проходила с 18 по 21 июня в Белграде (Сербия).

Об этом сообщает сайт гимназии № 1.

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Олимпиаду организовали дистанционно и на английском языке. Она включала три тура: теоретический, практический и мультимедиа. В олимпиаде принимали участие 14 европейских стран. Беларусь представляли 9 участников.

Роман вместе со своим учителем Мариной Цвирко прошёл все этапы республиканской олимпиады и стал её абсолютным победителем в своей возрастной категории и получил диплом I степени. Потом гимназист готовился дистанционно к международному состязанию в составе сборной с преподавателями БГУ.

Справка

Европейская географическая олимпиада (EGEO) проводится с 2015 года. Это индивидуальное соревнование для двух возвратных категорий участников: 12−15 и 16−19 лет. Организаторами являются факультет географии Белградского университета, Региональный центр талантливой молодёжи и Институт одарённых и талантливых детей и молодёжи (Сербия).