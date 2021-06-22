Как белорусы отдыхают «на Мальдивах», которые между Любанью и Слуцком. Фото девушек в купальниках

Любанские карьеры, которые ещё называют Голубыми озёрами или «белорусскими Мальдивами», находятся в 30 километрах от Слуцка. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые отдыхающие сами выложили в Instagram.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Smolskaya💎 (@l.smolskayy)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🄰🄻🅈🄾🄽🄰 🄰🄿🄰🄻🄸🄷🄸🄽🄰🤍 (@a.apalikhina)

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