Мамы забивали гвозди, а папы пеленали детей. Как в Слуцком районе выбирали «Властелина села»

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Пели песни, танцевали, угощали блюдами. Как в Слуцком районе выбрали «Властелина села»
Фото: «Слуцкі край»

В Слуцком районе в сельскохозяйственном проекте «Властелина села» приняли участие четыре семьи, проживающие в сельской местности. О том, как прошёл конкурс, написал «Слуцкі край».

В конкурсе участвовали:

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  • семья Домарад (ОАО «Козловичи-Агро») — Анна, Сергей и пятеро детей,
  • семья Корзун (сельскохозяйственный филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат») — Ольга, Виктор и четверо детей,
  • семья Крисько (ОАО «Витко-Агро») — Екатерина, Василий и три дочери,
  • семья Филипович (ОАО «Витко-Агро») — Татьяна, Мирослав и четверо детей.

Жюри:

  • Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,
  • Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома,
  • Елена Рахманова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома,
  • Екатерина Борисевич, первый секретарь райкома БРСМ,
  • Александр Зогинов, председатель Козловичского сельисполкома.
Пели песни, танцевали, угощали блюдами. Как в Слуцком районе выбрали «Властелина села»
Фото: «Слуцкі край»
Во время конкурса семьи рассказывали о себе, пели песни, танцевали, угощали блюдами. Показали, как вместе могут работать — пилить и колоть дрова. Участвовали в спортивных состязаниях: мамы забивали гвозди, а папы продемонстрировали своё умение пеленать детей и косить траву.
Пели песни, танцевали, угощали блюдами. Как в Слуцком районе выбрали «Властелина села»
Фото: «Слуцкі край»

Самая креативная семья — семья Корзун, самая сплочённая — Крисько, самая зажигательная — Филипович, самая ловкая — Доморад, властелин села Onlain — семья Корзун.

Пели песни, танцевали, угощали блюдами. Как в Слуцком районе выбрали «Властелина села»
Фото: «Слуцкі край»
Слуцкий район на областном этапе республиканского конкурса будет представлять семья Филипович.

Все семьи были удостоены дипломов и подарков.