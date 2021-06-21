Мамы забивали гвозди, а папы пеленали детей. Как в Слуцком районе выбирали «Властелина села»

В Слуцком районе в сельскохозяйственном проекте «Властелина села» приняли участие четыре семьи, проживающие в сельской местности. О том, как прошёл конкурс, написал «Слуцкі край».
В конкурсе участвовали:
- семья Домарад (ОАО «Козловичи-Агро») — Анна, Сергей и пятеро детей,
- семья Корзун (сельскохозяйственный филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат») — Ольга, Виктор и четверо детей,
- семья Крисько (ОАО «Витко-Агро») — Екатерина, Василий и три дочери,
- семья Филипович (ОАО «Витко-Агро») — Татьяна, Мирослав и четверо детей.
Жюри:
- Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,
- Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома,
- Елена Рахманова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома,
- Екатерина Борисевич, первый секретарь райкома БРСМ,
- Александр Зогинов, председатель Козловичского сельисполкома.
Слуцкий район на областном этапе республиканского конкурса будет представлять семья Филипович.
Самая креативная семья — семья Корзун, самая сплочённая — Крисько, самая зажигательная — Филипович, самая ловкая — Доморад, властелин села Onlain — семья Корзун.
Все семьи были удостоены дипломов и подарков.