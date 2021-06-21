Мамы забивали гвозди, а папы пеленали детей. Как в Слуцком районе выбирали «Властелина села»

В Слуцком районе в сельскохозяйственном проекте «Властелина села» приняли участие четыре семьи, проживающие в сельской местности. О том, как прошёл конкурс, написал «Слуцкі край».

В конкурсе участвовали:

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семья Домарад (ОАО «Козловичи-Агро») — Анна, Сергей и пятеро детей,

(ОАО «Козловичи-Агро») — Анна, Сергей и пятеро детей, семья Корзун (сельскохозяйственный филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат») — Ольга, Виктор и четверо детей,

(сельскохозяйственный филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат») — Ольга, Виктор и четверо детей, семья Крисько (ОАО «Витко-Агро») — Екатерина, Василий и три дочери,

(ОАО «Витко-Агро») — Екатерина, Василий и три дочери, семья Филипович (ОАО «Витко-Агро») — Татьяна, Мирослав и четверо детей.

Жюри:

Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,

депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома,

заместитель председателя Слуцкого райисполкома, Елена Рахманова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома,

начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, Екатерина Борисевич, первый секретарь райкома БРСМ,

первый секретарь райкома БРСМ, Александр Зогинов, председатель Козловичского сельисполкома.

Самая креативная семья — семья Корзун, самая сплочённая — Крисько, самая зажигательная — Филипович, самая ловкая — Доморад, властелин села Onlain — семья Корзун.

Во время конкурса семьи рассказывали о себе, пели песни, танцевали, угощали блюдами. Показали, как вместе могут работать — пилить и колоть дрова. Участвовали в спортивных состязаниях: мамы забивали гвозди, а папы продемонстрировали своё умение пеленать детей и косить траву.Слуцкий район на областном этапе республиканского конкурса будет представлять семья Филипович.

Все семьи были удостоены дипломов и подарков.