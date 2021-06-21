Почему взлетели цены на стройматериалы и стоит ли ждать из-за этого волну долгостроев

По сравнению с прошлым годом цены на стройматериалы выросли в два, а то и в три раза. Onliner разобрался, почему взлетели цены и ждать ли из-за этого волну долгостроев и «консерв» на перепродажу.

«Дом построить успели, а вот гараж получается „золотым“»

«Наглядное повышение цен на OSB-плиту в сети „Ома“. С апреля по июнь плюс 150%», — написал Александр, читатель Onliner. А когда-то плиту можно было взять по 23 рубля и даже по 17! И ведь подобную динамику показал не только OSB. — Мы с мужем уже третий год строим свой дом, — рассказывает Ольга, живущая в Жодино. — Он одноэтажный, на 120 «квадратов» полезной площади. Стены выведены из газосиликата, фундамент — свайно-ростверковый. Бóльшую часть работ делаем сами, специалистов нанимали разве что проложить канализацию и сделать отопление. И какое же счастье, что мы уже на заключительном этапе. Если бы попали на нынешние цены, то не представляю, когда бы закончили стройку и смогли переселиться.

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Смеси особо не подорожали: если продавцы и накинули что, то это не так чувствуется, поскольку изначально мешок стоит 5—7 рублей. В целом же мы, можно сказать, успели вскочить в последний вагон: по возможности всё покупали заранее, особенно «усилились» в прошлом году. Знакомые не понимали, зачем мы это делаем, а я как чувствовала — брала всё, что понадобится в будущем.

Причём тревожный звоночек прозвучал ещё в конце прошлого года, когда мы начали искать камин: объездили весь Минск и еле нашли фирму, которая была готов продать нужную нам модель за безнал (с учётом того, что деньги будут переведены в течение месяца). Скорее всего, продавцы знали о грядущем повышении цен и не хотели связываться, чтобы не потерять деньги.

С террасной доской была примерно такая же история — «зажимали» ещё с прошлой осени: «Нет, не будет, не привезём». Мы ещё удивлялись: как так может быть, что в Беларуси, где столько лесов, проблема с древесиной? — вспоминает девушка. В этом году, закончив дом, пара планировала построить гараж. Но, по всей видимости строительство придётся отложить.

— Сильно подорожали практически все «компоненты». Если раньше 20 кубов песка можно было купить за 120—130 рублей, то теперь смело прибавляй к этому ценнику ещё 100 (за 180 можно взять по большому блату через знакомых знакомых). Пиломатериалы? Вместо 200 рублей за нестроганую доску готовь 480 и выше. Блоки, из которых мы рассчитывали строить, стали стоить 110 рублей за куб вместо 70. Арматура тоже взлетела в цене. Если всё сложить, то гараж получится «золотым».

Уже даже и о заборе как-то не заикаемся: не купили металлопрофиль заранее и теперь вряд ли потянем. Соседи тоже в расстроенных чувствах: некоторые берегли кредитные деньги, строились за свои, а теперь понимают, что купить на банковские средства можно гораздо меньше, чем год назад, — заключает Ольга.

И если жодинцы успели построить и практически отремонтировать дом (без гаража жить можно), то Михаилу повезло меньше: «Как чувствовал — хотел купить древесину для внутренней отделки дома ещё прошлой осенью. Но мои строители отговорили: мол, зачем это делать, чего ей тут лежать (хотя место для хранения есть), придёт время — купим. И вот время пришло, а цены выросли в несколько раз. Теперь приходится переплачивать и ещё искать нормальный материал».

«Клиентов нет по три-четыре дня, договоры срываются»

Подорожание больно ударило не только по частным застройщикам, но и по тем, кто продаёт каркасники под ключ. Вот что рассказывает один из белорусских производителей популярных моделей домов:

— Цены выросли очень сильно. Если раньше мы могли предложить неплохой дачный вариант за 28 000, то теперь такой дом стал стоить 42 000. Что уже говорить о каркасниках для круглогодичного проживания. Понятно, что люди реагируют очень негативно. Вот представьте: человек экономил, отказывал себе во всем, копил, вроде наконец насобирал необходимую сумму, приходит заключать договор, а цена уже совершенная другая. И разница существенная, не 100—200 рублей.

Из-за повышения цен у нас сорвалось немало предварительных договорённостей. Люди просто отказываются, понимая, что не потянут такие суммы. Некоторые заказчики заняли выжидательную позицию — хотят посмотреть, что будет. Кто-то ищет альтернативу, переключается на другие стройматериалы. «Попали» в том числе и многодетные семьи, которые строятся за субсидию. Если раньше, имея 81 000 помощи от государства, они могли рассчитывать на дом площадью 115—120 «квадратов», в котором хватит места для всех, то сейчас на эти же деньги можно построить максимум 90 метров. Подорожание — это больно как для клиентов, так и для нас. Поток людей, желающих строиться, уменьшился в 5—10 раз. Случается, что по 3—4 дня нет клиентов.

Специалист отмечает: непросто обстоят дела и с закупкой пиломатериалов. Запасы на складах вымываются, а поставщики предупреждают, что на бирже цены только растут, при этом объёмы леса сокращаются. Сейчас уже не приходится перебирать: это возьму, а это — нет. Если появляется древесина необходимого качества, отрываешь с руками у любого производителя.

— Оптимизма нет, свет в конце тоннеля не просматривается. И заказчики придерживаются того же мнения. Причём даже те, кто хранит деньги в долларах, понимают: если произойдет скачок курса, их это не спасёт — цены на стройматериалы тут же будут откорректированы под новые реалии, — объясняет производитель каркасников.

«Покупай сегодня, или завтра будет дороже»

— На некоторые позиции цены просто ломовые, — рассказывает о своих впечатлениях Артём, работающий на стройрынке в Уручье. — Есть товары, которые за последние четыре-пять месяцев подорожали на 200%. Больше всего впечатляет древесина. У нас с объёмами проблем нет, но знаю, что все, кто торгует пиломатериалами, затарились под завязку, чтобы на складах был товар. На мой взгляд, сейчас мы видим не конечные цены, всё ещё будет дорожать. Знаете, в какой-то момент покупатели даже перестали возмущаться из-за того, что цены на сайте и на точке отличаются: всё настолько быстро менялось, что мы не успевали переписывать. Заказчикам важно, чтобы товар был, но с этим тоже не всё просто. Например, утеплитель для фасада приезжает в ограниченном количестве — такое чувство, что производитель его придерживает, чтобы потом продать дороже.

Сыпучие смеси подорожали не сильно, но будем наблюдать за ситуацией. Сейчас, кажется, никто не может предсказать, как будут развиваться события.

Артём признаётся, что этот сезон разительно отличается от прошлого: в 2020-м из-за ковида многие притормозили стройки «до прояснения ситуации». Деньги «скидывали» только те, кто копил в национальной валюте. Сейчас же к вопросу вернулись выжидающие плюс добавились новички — отсюда повышенный спрос.

— Честно говоря, люди выгребают всё и по максимуму. Ситуация такая: покупай сегодня, или завтра будет дороже. Всё это, разумеется, болезненно, причём не только для покупателей, но и для продавцов: да, рынок разгоряченный, мы получаем свой процент, но как долго это продлится? Не исключено, что в следующем году продаж не будет. И что тогда? — задается вопросом собеседник. Полоцкая компания Nexta, торгующая кровельными и фасадными материалами, также отмечает радикальное изменение цен. Тенденция на удорожание наметилась ещё в конце прошлого строительного сезона и держится до сих пор.

— То, что ситуация развивается нетипично, стало понятно в период межсезонья, — вспоминает Юрий. — Обычно в это время производители объявляют акции, немного снижают цены, чтобы простимулировать продажи. А в этот раз — тишина. Весна началась с раскачки: некоторые позиции прибавили по 5—10%. Зато в мае случился настоящий пик: ценники приходилось менять каждую неделю. Люди, узнавая о подорожании, шли массово, чтобы успеть купить ещё по старым ценам. Обстановка была очень нервозная.

Если в цифрах, то бюджетная и оттого всегда востребованная металлочерепица толщиной 0,5 мм подорожала с 15 рублей за квадратный метр до 30, приблизившись тем самым к премиальной кровельной продукции, которую раньше продавали по 40 рублей за «квадрат».

— Многие клиенты сотрудничают с нами «от фундамента до кровли». И представьте их реакцию, когда, расставаясь прошлой осенью, мы прикидывали, что фасад обойдется в 4000 (плюс закладывали пару процентов на подорожание), а уже весной оказалось, что этот же самый объём материала будет стоить 8000. Люди просто впадают в ступор от таких цифр.

При этом самый частый вопрос — почему подорожало, доллар-то стоит на месте, а то и дешевеет?

Но проблема в том, что это общемировая тенденция — подорожало везде, не только в Беларуси. Во многом на ситуацию с металлом повлияло то, что с рынка пропал дешёвый, не самый качественный, но всё равно востребованный китайский металл, который закрывал большие объёмы и диктовал цены остальным производителям. Теперь его нет, и все пошли в свободное плавание.

Что касается кровли, то её обустройство становится очень дорогим, так как надо приобрести ещё пиломатериалы и утеплитель, которые значительно подорожали за последние полгода. К слову, из-за дисбаланса цен заказчики теперь предпочитают покупать цементно-песчаную черепицу вместо металлочерепицы, так как разница в итоговой сумме получается незначительная, а вот качество и эксплуатационные характеристики не в пользу последней, — отмечает собеседник.

Юрий говорит, что строить прогнозы сейчас никто не берётся, но все надеются, что ситуация стабилизируется. Предпосылки для этого есть: некоторые позиции по чуть-чуть откатываются назад.

Ждём появления заброшенных коттеджных посёлков?

— О том, что в 2021-м сильно подорожают именно стройматериалы, год назад никто особо не говорил, — вспоминает Анатолий Звездин, председатель совета белорусской ассоциации «Недвижимость» и директор агентства «Мольнар». — По большей части звучали рассуждения о том, что из-за пандемии и последовавшего закрытия некоторых производств, возможно увеличение цен в отдельно взятых сферах, но именно стройка предметно не обсуждалась.

Скорее всего, на ситуацию повлияли не только перебои в работе некоторых заводов, но и ситуация в США. После приостановки строительства в 2020-м, в нынешнем году начался бум. Соответственно, влияние оказал отложенный спрос. Огромная страна начала проглатывать не менее огромные объемы древесины, металла и так далее, забирая их с общего рынка. Повышенный спрос наложился на уменьшенное предложение. Вот и результат.

Важно понимать: подорожание касается не только Беларуси. Во всем мире так. И поскольку всё взаимосвязано, у нас просто не могло быть по-другому. Это не наша фишка, просто люди в странах с бóльшим доходом это легче переживают.

Что касается пока не умчавшихся в бесконечную даль цен на сыпучие материалы, то, по мнению эксперта, всё зависит от ситуации на мировом рынке: будет строителям хватать песка, цемента, шпаклевки, будут и цены плюс-минус стоять на месте. — Не думаю, что из-за этого повышения свернутся все стройки, и люди вдруг начнут массово продавать свои ещё не доведённые до ума дома. Большинство просто растянут процесс, перенося необходимые этапы на следующий сезон, чтобы успеть поднакопить денег. Да, возводить будут дольше, делать большие остановки. Возможно, кто-то законсервирует свой объект на какое-то время. Единицы даже продадут. Но, поверьте, будут и те, кто даже в таких условиях продолжит строиться с опережением графика. Не думаю, что нам стоит ждать появления заброшенных поселков и продаж недостроев по бросовым ценам.

Покупать стройматериалы впрок сейчас, когда уже всё подорожало, наверное, не имеет смысла. Это надо было успеть сделать, когда прозвучали первые звоночки.

Понятно, что на прежний уровень цены не вернутся. Сейчас важнее, чтобы они стабилизировались и больше не росли. А для этого надо, чтобы в мире восстановился баланс, заработали все логистические цепочки. А вот когда это произойдёт — крайне трудно сказать. Коронавирус не побежден, вакцинация идет не по плану, появляются новые штаммы и болезни, поэтому давать прогноз на ближайший год весьма затруднительно, — заключает Анатолий Звездин.

Для более наглядного понимания ситуации Onliner привёл цены на некоторые стройматериалы.