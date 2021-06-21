Придорожная торговля в Слуцком районе: какие нарушения выявили

В Слуцком районе вдоль дорог есть места для торговли, где жители ближайших деревень могут продавать излишки овощей и фруктов со своих участков. О проблемных вопросах таких торговых площадок написал «Слуцкі край».

Елена Дубовик, начальник отдела торговли и услуг Слуцкого райисполкома, Светлана Бригодская, главный специалист отдела, Дмитрий Куницкий, заместитель начальника ДЭУ-64, Ольга Павлусик, помощник врача-гигиениста Слуцкого зонального центра гигиены, вместе с сотрудниками отдела ГАИ Слуцкого РОВД побывали в районе деревень Заполье, Бокшицы, Шищицы, поворота на деревню Воробьёво.

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В плане обустройства торговых мест — всё в порядке. В Шищицах даже оборудован бесплатный санузел для водителей и торговцев — с душевой, туалетными комнатами, в том числе для инвалидов. Все эти торговые площадки, а также в Слуцке — на улице 14 Партизан и на Ленина, 98, определил Слуцкий райисполком. Как вариант придорожной торговли — мини-рынок в 11-м городке. Сейчас рассматривается вопрос обустройства придорожной торговли в районе Гацука.

На улице 14 Партизан случчане торгуют не только на оборудованной торговой площадке, но и на противоположной стороне улицы, и это мешает пешеходам. Кстати, за торговлю в неустановленных местах для физлиц предусмотрена административная ответственность (статья 13.11 КоАП Республики Беларусь). Ещё одна проблема придорожной торговли — ассортимент и качество продукции. На торговой площадке в районе Шищиц жители деревни Ануфровичи продавали не только яблоки, лук и чеснок, редис, зелень, но и сало, колбасу, рыбу, домашние «закатки», сушёные грибы в банке… Светлана Игнатович сказала, что физлицам на площадках придорожной торговли запрещается продавать консервированную, мясную и любую другую продукцию, требующую особых условий хранения и реализации.

Елена Дубовик отметила, что отделом торговли и услуг регулярно проводится мониторинг придорожной торговли, продавцам разъясняются обязанности, принимаются меры по устранению торговли в неустановленных местах, привлекают к ответственности нарушителей.