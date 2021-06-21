В Слуцке начинается неделя молодёжи: каждый день будет иметь определённую тематику. Расписание мероприятий

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С 21 по 26 июня 2021 года в Слуцке пройдёт неделя молодёжи «Время выбрало нас!». Каждый день будет иметь определённую тематику. План мероприятия разместил Слуцкий райисполком.

Фото: Слуцкий районный исполнительный комитет