Поездка в Придирки: как выглядит деревня Слуцкого района, в которой осталось лишь несколько жителей (видео)

Корреспонденты «Кур`ера» ездили в деревню Придирки Рачковичского сельского совета. В этом посёлке несколько жителей, всего одна улица, много заброшенных хат и непривычная для горожан тишина… Даже транспорт сюда не ходит. Такое ощущение, что это не жилое поселение, а декорации к военному фильму.

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РАНЕЕ. Заброшенные дома, заросли бурьяна и отсутствие транспорта… Как выглядит деревня Придирки, что в 29 км от Слуцка (фото)

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