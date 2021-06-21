Министр здравоохранения рассказал, почему не хватало второго компонента вакцины «Спутник V»

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения, в эфире телеканала «Беларусь-1» прокомментировал информацию о нехватке второго компонента российской вакцины «Спутник V», пишет Onliner.

— У производства векторной вакцины «Спутник V» есть свои особенности исходя из того, что второй компонент, скажем так, хуже «выращивается». Один элемент — то, что мы получаем на розлив вакцину. Второй элемент — весь контроль качества проходит в Москве. Логистически это занимает несколько больше времени.

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Пиневич отметил, что проблема с нехваткой компонента II наблюдалась буквально несколько дней, и она уже решена. Если привитые первым компонентом не попали в «окно» вакцинации, то ничего страшного:

— Разница между первой вакцинацией и второй может достигать 90 дней. Не вижу большой трагедии в несвоевременном поступлении второго компонента вакцины. Это сбой логистических цепей, которые были для нас важны. И они были решены буквально за несколько дней. Мы получили 160 тыс. доз второй вакцины одной партии, затем 90 тыс. другой. Сейчас эта проблема [получения второго компонента] ликвидирована.