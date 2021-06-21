В каких домах Слуцка не будет света с 23 по 25 июня

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.

Где и когда отключат свет

С 23 по 25 июня с 8.00 до 17.00 по адресам:

Реклама

ул. Б. Хмельницкого, №№ 45−51 (нечётные), 68−88 (чётные);

ул. Социалистическая, №№ 106, 113−127 (нечётные);

ул. Смоленская, №№ 66−68 (чётные), 71−75 (нечётные);

ул. Я. Коласа, №№ 43, 76а, 86, 103, 105.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.