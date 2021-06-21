На этой неделе есть скорбные даты: 22 июня — годовщина начала Великой Отечественной войны, 23 июня — Международный день вдов. Но найдутся и позитивные — День молодёжи и День разноцветных стёкол. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

21 июня — Международный день цветка. Кто и когда основал этот красивый праздник, неизвестно. В каждой стране он имеет свой символ. В Голландии, например, тюльпаны символизируют бессмертие, жизнь и любовь. Ландыш, крокус, олеандр и азалия входят в десятку опаснейших цветов планеты. Они содержат ядовитые вещества. Самыми смешными и позитивными растениями признаны психотрия (народное название — «горячие губы») и ятрышник итальянский (орхидея, народное название — «голый мужик»).

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22 июня — День памяти и скорби, День начала Великой Отечественной войны. Рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и в которой СССР (в состав входила и Беларусь) потерял около 27 миллионов человек.

23 июня — Международный день вдов. В 2021 году событие отмечается в 11-й раз. По статистике ООН, в мире живёт почти 250 миллионов вдов, почти половина из них вынуждены прозябать в нищете вместе с детьми.

24 июня — День разноцветных стёкол. Такой знакомый с детства калейдоскоп! Это ведь тоже восприятие мира через цветные стёкла. И у каждого это восприятие своё. Каким интересным становится мир через витражные стёкла!

25 июня — Всемирный день витилиго. Первый раз этот день отметили в 2011 году. Витилиго — это заболевание кожи, которое характеризуется появлением белых пятен, развивающихся из-за нарушений синтеза меланина. Этот день направлен на информирование населения о болезни витилиго и улучшение качества жизни пациентов.

26 июня — День работников прокуратуры в Беларуси. Отмечается с 1998 года.

27 июня — День молодёжи в Беларуси. Молодёжь — это социальная группа, чья возрастная категория определяется от 14 до 30 лет.