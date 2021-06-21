Чуть более 13 лет назад в Слуцке прошёл последний городской конкурс красоты. Титул «Мисс Слуцк-2008» завоевала 16-летняя Александрия Данильченко. Сейчас случчанка — интернациональная модель.

Александрия рассказала «Кур'еру"‚ как сложи­лась её дальнейшая жизнь и как наперекор всему реализовала свою подростковую мечту.

Сейчас Александрии 29 лет. Помимо работы моделью‚ она преподаёт на курсах и помогает другим девушкам поверить в свои силы и найти себя в бизнесе красоты.

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Про первый показ

«Когда мне было 14 лет‚ в Слуцк приехали представители модельного агентства Нагорного, провели кастинг. Его прошли только я и моя подруга. Про нас даже статья была в газете «Кур'ер», — рассказывает Александрия. — После кастинга моих родителей пригласили в агентство‚ чтобы поговорить о моей дальнейшей судьбе‚ но они и слышать ничего не хотели, сказали: «Закончи школу‚ институт‚ а потом делай что хочешь!».

Потом в Слуцке были «Дажынкі-2005». Я зашла с подругой к её маме на работу в ателье «Купалинка». Там ко мне подошли и сказали, что я прошла кастинг, а я, недоумевая, смотрела и не понимала, чего от меня хотят. Видела много девушек, но не знала, что они там все делают. Как оказалось, там проходил набор моделей для показа на праздник. Меня и позвали в качестве модели. Получается, попала туда случайно.

Тогда состоялось моё первое выступление. Первый показ — самый запоминающийся. Страшно, адреналин, сердце колотится. Нас научили: смотрите строго в одну точку, кто бы вас ни отвлекал — не реагировать. Помню, идёшь, смотришь в эту точку, боишься свалиться с подиума и застываешь. Минут 15 надо стоять, не двигаясь. Я прямо чувствовала, как пот стекает по пальцам. Не из-за жары, а от стресса. Помню, Алла Басалыго, модельер-конструктор ателье, сказала, что мне стоит быть моделью».

«Мисс Слуцк-2008»

С начала 2000-х годов конкурсы красоты в Слуцке проводились регулярно. В 2008 году прошёл последний. Александрия тогда училась в 11-м классе СШ № 10. Её параметры были 86−64−93 при росте 180 см.

«Я выступала под № 9. Всё шло хорошо‚ но боялась жутко. Помню, мужчина из жюри, вроде хореограф, после конкурса подошёл ко мне и посоветовал начинать модельную карьеру. Сказал: «Тебе можно попробовать. У тебя есть все данные для этого».

Как стала интернациональной моделью

После школы я посту­пила в университет. На 2-м или 3-м курсе пришла в агентство Саши Варламова, прошла курсы, начала участвовать в показах на «Мельнице моды» в Минске.

Окончила универ­ситет‚ вышла замуж, устроилась на работу в банк. Но там было скучно. Я продолжала пробовать себя на местных показах‚ кастингах, и мне это очень нравилось. И я решила сменить профессию финансиста на любую другую в сфере красоты и моды. Отучилась на визажиста и ушла из банка. Занималась визажем. Потом меня пригласили в Национальную школу красоты преподавать маленьким моделям.

Мне было тогда 23 года, когда я решила попробовать себя за рубежом. Несколько агентств отказали‚ но нашлось одно‚ где мои фотографии понравились. Пригласили в Москву. Работала там полгода. В плане денег в плюс не вышла‚ зато наработала много фотографий для портфолио. И главное, в России меня стали замечать зарубежные агентства — благодаря тому‚ что меня зачислили в базу модельных агентств Москвы. Сначала меня пригласили в Милан‚ потом были Турция и Китай, где я задержалась более чем на четыре года. Затем полетела искать работу в Париже, несмотря на возраст 29 лет. И меня зачислили в базу одного агентства в столице Франции.

О забавном и приятном

В Китае был забавный случай. Прилетела туда подстриженная. И меня хотели отправить домой, потому что по контракту нельзя было менять длину волос. Пришлось просить своего парикмахера из Беларуси, чтобы она нашла пряди волос моего цвета, покрасила их той краской, которой она меня красила последний раз, и выслать в Китай. И вот я эти пряди цепляла на свои волосы и выступала. Иначе пришлось бы возвращаться домой.

А в Милане мне как-то выкрасили волосы в синий цвет. После показа хорошо не закрасили, и я некоторое время ходила с синеватой головой.

Очень понравилось в Италии. Знаменитая итальянская марка одежды проводила показы в курортных городах прямо на пляжах. Вечер, море, дорожка из песка… Мы получали удовольствие от таких показов. Плюс посмотрели достопримечательности и пообщались с интересными людьми.

Про заработок модели

У моделей есть два варианта. Можно быть фрилансером — самостоятельно приехать в страну, ходить на кастинги, снимать квартиру. А можно, как было у меня, разослать фото­графии в агентства. Если агентство заинтересуется сотрудничеством, то уже оно делает тебе визы, покупает билеты, оплачивает проживание и карманные расходы. А по приезде предоставляет модельные апартаменты. Потраченные на тебя деньги агентство вычитает из твоего заработка.

Отборы моделей очень жёсткие. Агентства смотрят, перспективная ли модель, окупятся ли вложенные в неё средства. Ведь если модель ничего не зарабатывает или не покрывает траты агентства, то оно остаётся в проигрыше. Но приглашающая сторона берёт на себя этот риск.

Заработки моделей очень раз­ные — от 0 до $ 30 млн. Девочки, которые были со мной в Европе, могли зарабатывать в среднем от 3 до 5 тысяч евро в месяц. В Китае немного больше.

Про планы на будущее

Самой пожилой модели более 80 лет. Уже сейчас понимаю, что хочу участвовать в показах и съёмках как можно дольше, мне это нравится. Но я планирую заниматься этим параллельно с другими проектами, которые уже реализовываю. У меня запустился онлайн-проект для всех возрастов «Как стать моделью». Он для женщин, которые хотят хорошо выглядеть и красиво получаться на фотографиях. Сейчас это пользуется спросом. Молодые девушки тоже обращаются, а заказчики просят найти для них моделей.

Как стать моделью

Эта площадка открыта для всех. Все могут быть моделью‚ главное — желание. Если подходящие параметры, внешность и рост от 175 см‚ то уже можно выезжать за границу. Если рост ниже‚ то можно попробовать себя в коммерческих фотосессиях. Есть артистичные модели‚ которые берут своим обаянием‚ своими особенностями. Информация о кастингах публикуется в интернете, указывается желаемый типаж. Важно не стесняться показывать себя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandryia Danilchanka (@aleksandryia)

Вспоминаю себя в Минске. Мониторила и ходила на каждый кастинг. Девять раз скажут «нет», а на десятый — скажут «да». Главное — не бояться и постоянно пробовать. И ни в коем случае не обижаться. Слышать отказы — это часть работы. Каким бы ты красивым‚ обаятельным и привлекательным ни был‚ таких, как ты, там тысячи. И надо уметь терпеть‚ работать над собой. И шанс ещё будет!

Советы для красоты

Если завтра надо хорошо выглядеть‚ то не пейте и не ешьте за 3 часа до сна, можно и дольше. Тогда утром не будет отёков.

Если раньше садилась на диету от контракта к контракту‚ то сейчас пришла к тому‚ что надо постоянно соблюдать здоровый образ жизни. Старайтесь уже сейчас постепенно убирать вредные привычки. Ищите каждый день, за что себя можно похвалить».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aleksandryia Danilchanka (@aleksandryia)