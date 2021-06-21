Минздрав и Минтруда внесли изменения в Инструкцию о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности (справок о временной нетрудоспособности). Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Там отметили, что новшества закреплены постановлением Министерства здравоохранения от 7 мая 2021 г. № 47/33, также соответствующие изменения внесены в постановление Минздрава и Минтруда от 4 января 2018 г. № 1/1.

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Что изменилось:

даны уточнения, куда (в какой бюджет) плательщиками, на которых распространяется действие Инструкции, уплачиваются обязательные страховые взносы, а также расширен перечень организаций, на которые распространяется действие Инструкции, за счёт Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах»;

расширены случаи выдачи справки о временной нетрудоспособности (далее — справка) лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы, при оказании медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях лицу, фактически осуществляющему уход за инвалидом I группы и невозможностью им осуществлять данный уход;

уточнён порядок выдачи листка нетрудоспособности (справки) в связи с возникновением в периоде временной нетрудоспособности травмы в быту или инфекции COVID-19, которые расцениваются как новые случаи ВН;

определён порядок дальнейшего оформления листка нетрудоспособности (справки) при несвоевременной явке пациента на приём к лечащему врачу;

уточнён и конкретизирован порядок оформления (отдельной строкой) в листке нетрудоспособности (справке) периода ВН, определённого по результатам экспертизы ВН, в случае, если трудоспособность пациента при выписке из стационара не восстановилась;

уточнён порядок выдачи и оформления листка нетрудоспособности как продолжение ранее выданного и удостоверяющего период ВН в связи с уходом, длительность которого составила менее 14 дней, а также срок, на который он выдаётся лицу, осуществляющему уход, в случае возникновения необходимости в уходе за данным ребёнком по поводу того же заболевания или его осложнения — на период, недостающий до 14-дневного срока;

определён порядок закрытия листка нетрудоспособности (справки) при достижении больным ребёнком, за которым осуществляется уход, 14-летнего возраста: листок нетрудоспособности (справка) закрывается в день достижения им 14-летнего возраста;

установлен порядок закрытия листка нетрудоспособности, выданного по уходу за больным ребёнком в амбулаторных условиях, срок ВН которого, ограниченный 14 днями, заканчивается в нерабочие для организации здравоохранения дни (выходные дни, государственные праздники или праздничные дни, установленные и объявленные Александром Лукашенко нерабочими) и одновременной выдачи справки при сохранении необходимости в уходе за ребёнком: закрытие листка нетрудоспособности и выдача справки осуществляется в последний рабочий день;

уточнён порядок оформления отдельной строкой в листке нетрудоспособности (справке) дня ВН, на который листок нетрудоспособности (справка), выданный в связи с уходом за ребёнком в возрасте до 14 лет (ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет) за период его стационарного лечения, продлевается и одновременно закрывается в связи с невозможностью в день выписки из стационара доехать к месту жительства (пребывания) в связи с удалённостью организации здравоохранения;

внесены уточнения в порядок продления, закрытия и оформления листка нетрудоспособности (справки), выданного по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет (ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет) в связи с болезнью матери (лица, фактически осуществляющего уход за ребёнком), при установлении матери (лицу, фактически осуществляющему уход за ребёнком) инвалидности: листок нетрудоспособности (справка) продлевается на период проведения медико-социальной экспертизы и закрывается к труду в день её завершения, независимо от решения, вынесенного МРЭК;

внесена норма по выдаче листка нетрудоспособности (справки) в случае установления нуждаемости в уходе за двумя и более детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет при одновременном их направлении в санаторно-курортную организацию, центр медицинской или медико-социальной реабилитации: листок нетрудоспособности (справка) по уходу за данными детьми выдаётся по решению ВКК организации здравоохранения, направившей детей в данную организацию, матери (мачехе) или отцу (отчиму), усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю) ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет и иному лицу, непосредственно осуществляющему уход за данными детьми, до их отъезда в указанную организацию;

уточнён порядок оформления листка нетрудоспособности (справки) в случае направления ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет) за пределы Республики Беларусь для получения медицинской помощи — по решению ВКК;

уточнён порядок выдачи листка нетрудоспособности (справки) в связи с протезированием в день выписки из стационара протезно-ортопедической организации: выдаётся по решению ВКК;

предоставлено право выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам в организациях здравоохранения, осуществляющих оказание медицинской помощи беременной женщине в стационарных условиях;

уточнён порядок оформления листка нетрудоспособности (справки), выданного в случае возникновения у женщины осложнений беременности, родов и послеродового периода сроком на 14 календарных дней как продолжение листка нетрудоспособности, выданного в связи с беременностью и родами, а порядок выдачи листка нетрудоспособности усыновителям (удочерителям), опекунам ребёнка в возрасте до 3 месяцев: оформляется по решению ВКК;

определена возможность при оформлении листка нетрудоспособности (справки) использования штампов-клише, за исключением клише подписи, которая должна быть собственноручной;

внесены дополнения и учтены случаи постановки оттиска личной печати лечащим врачом на его подпись в отведённых для него на листке нетрудоспособности (справке) местах;

внесены дополнения в части постановки оттиска печати заведующим отделением в графе «Должность, фамилия, подпись, личная печать руководителя» позиции листка нетрудоспособности (справки) «Освобождение от работы (службы, учёбы)», а также учтены случаи постановки оттиска личной печати заведующим отделением или руководителем на его подпись;

изменено место для постановки оттиска печати организации здравоохранения «Для листков нетрудоспособности и справок» при заверении исправлений: оттиск печати ставится не на исправление, что делает нечитаемым оттиск, а рядом с печатью врача, заверяющего исправление;

Инструкция дополнена случаем постановки оттиска печати МРЭК: при заверении исправлений, внесённых МРЭК;

внесены изменения в части оформления листка нетрудоспособности (справки) при внесении исправлений неверной информации, при записях, не требующие исправления, и их заверения; разъяснён порядок заверения исправлений, внесённых МРЭК;

определён порядок оформления листка нетрудоспособности выданного в структурном подразделении организации здравоохранения, зона обслуживания которого шире зоны обслуживания указанной организации здравоохранения: дополнительно указывается наименование данного структурного подразделения;

уточнены случаи при которых выдаётся дубликат листка нетрудоспособности (справки) — взамен утерянного или испорченного;

дополнены случаи изменения вида ВН и разъяснён порядок внесения исправлений в позицию листка нетрудоспособности (справки) «Вид ВН» при последующим предоставлении пациентом акта о несчастном случае на производстве или составленного до начала этого случая временной нетрудоспособности акта о профессиональном заболевании: соответствующие исправления вносятся по решению ВКК организации здравоохранения;

уточнён и дополнен случай незаполнения позиции контрольного талона и листка нетрудоспособности (справки) «Предварительный диагноз по МКБ» и «Заключительный диагноз по МКБ»: в случае ухода за ребёнком в возрасте до 3 лет (ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет) в случае болезни, а также госпитализации матери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребёнком;

уточнён порядок оформления листка нетрудоспособности при направлении пациента в МРЭК;

перечень причин ВН дополнен производственной травмой;

определено оформление позиции «Нарушение режима» в случае нарушения требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции (указанная отметка вносится в последующие листки нетрудоспособности по данному непрерывному случаю ВН); определён порядок оформления листков нетрудоспособности, выданных как продолжение листка нетрудоспособности, выданного с отметкой в позиции «Особые отметки» «Алкогольное или наркотическое опьянение»; уточнено оформление листка нетрудоспособности в случае смерти пациента в периоде ВН;

определено, кем производится оформление позиции листка нетрудоспособности «Особые отметки» в случае неявки пациента в назначенный день в МРЭК;

определён порядок заверения подписи медицинского работника, не имеющего личной печати, выдавшего листок нетрудоспособности;

уточнены случаи кодирования решений МРЭК (в отношении установления (неустановления) степени утраты здоровья для детей в возрасте до 18 лет);

определён порядок оформления листков нетрудоспособности в зависимости от вынесения МРЭК трудовых рекомендаций или признания пациента трудоспособным;

в пунктах 55−56 определён порядок оформления оборотной стороны листка нетрудоспособности.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.