На мемориальном комплексе в Слуцке 22 июня состоится митинг-реквием. Будет и Всебелорусская минута молчания

Во вторник, 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, в 11.40 на мемориальном комплексе города Слуцка состоится митинг-реквием «Память молчалива, как гранит». Об этом сообщает Слуцкий райисполком.

Кроме этого, в 12.00 по всей стране пройдёт Всебелорусская минута молчания. Принять участие в минуте молчания в эту скорбную дату может каждый. Ровно в 12.00 нужно остановиться на минуту и вспомнить всех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины, кто пострадал от чудовищных злодеяний фашистских оккупантов.