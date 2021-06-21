«Не оставляйте детей одних!» Сотрудники РОЧС посетили семью из Слуцка

В рамках третьего этапа республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» Марина Лесникова, специалист сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Слуцкого РОЧС, Екатерина Борисевич, первый секретарь Слуцкого РК ОО «БРСМ», совместно с Оксаной Васильевной, работником Представительства «Белгосстрах» по Слуцкому району, посетили дружную и позитивную семью Самусевич Алексея Владимировича и Ольги Николаевны, которые воспитывают троих замечательных детей: Валерия, Екатерину и Сергея, чтобы поздравить их с наступающим Международным днём защиты детей.

К сожалению, хозяйка была ещё на работе, но гостей радушно встречал глава семейства в компании детей.

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Работник МЧС напомнила родителю и детям о том, как важно соблюдать правила безопасности, тем более в период летних каникул. Ответственность всегда лежит на взрослых, поэтому самое лучшее время поговорить с детьми о безопасности дома, в местах активного отдыха или на улице.



— Алексей Владимирович, скажите, а автономный пожарный извещатель установлен у вас?

— Да, конечно, на кухне и в прихожей.

— АПИ необходимо установить в жилых комнатах, чтобы во сне при малейшем намёке на загорание или дым этот прибор смог разбудить спящих членов семьи. Вот вам два извещателя в комплекте с элементами питания, обязательно установите! — настоятельно рекомендовала Марина Александровна.

Представитель «Белгосстраха», в свою очередь, рассказала о порядке страхования жилища, хозяйственных построек, а также детей, взрослых.

Екатерина Леонидовна пригласила старшего сына Валерия вступить в ряды «БРСМовцев».

Гости вручили полезные и вкусные подарки для всей семьи и персонально каждому. Улыбки и благодарность — подтверждение этому!



