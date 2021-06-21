Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 14 по 20 июня. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Daria Novitskaya 🦀 (@daria_novitskaya)

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Публикация от Александр Мороз (@sashamorozik1992)

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Публикация от Nina & Miroslava (@ninakhrol)

 

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Публикация от @mr.bogatirev

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Публикация от Анюта Крот (@_anitakrot_)

 

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Публикация от Ульяна🐝 (@ulyana_arefyeva)

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Публикация от Zenya. Evzhenko (@megaejik1_mzr)

 

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Публикация от Артем Ханин (@chekyou93)

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Публикация от МАРИЯ СИДОРЕНКО | Слуцк (@marri_sidorenko)

 

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Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa)