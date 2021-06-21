Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 14 по 20 июня. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Novitskaya 🦀 (@daria_novitskaya)

Реклама

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Мороз (@sashamorozik1992)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nina & Miroslava (@ninakhrol)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @mr.bogatirev

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анюта Крот (@_anitakrot_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ульяна🐝 (@ulyana_arefyeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zenya. Evzhenko (@megaejik1_mzr)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Ханин (@chekyou93)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРИЯ СИДОРЕНКО | Слуцк (@marri_sidorenko)