График отключения горячей воды на июль в многоквартирных домах Слуцка и района для подготовки к осенне-зимнему периоду.
♦ Котельная № 2
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|14 Партизан
|4, 6, 8, 60, 66, 66А, 70
|с 26.07 по 08.08
|Ленина
|211, 213, 215, 217, 219, 221, 223 корп.1, 223, 225, 227, 231
|Чехова
|3, 5, 18, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 59, 55
|Зелёная
|3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 17, 17А, 19, 21, 23, 25
|Борисовца
|6, 10, 14, 16, 18, 20, 20А, 24, 30
|Ивановского
|5, 5А, 7, 11, 11А, 113, 13А, 15, 15А, 17
|Василя Витки
|1
♦ Котельная № 9 (Вокзальная, 8)
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Вокзальная
|8
|с 09.07 по 01.08
Котельная № 10
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Виленская
|57, 59, 63, 63А, 65, 67, 69, 73, 75, 108, 110
|с 05.07 по 18.07
♦ Котельная по ул. Советская
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Северная
|5
|с 12.07 по 25.07
|Советская
|111
♦ Котельная № 3
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Социалистическая
|106, 110, 112, 116, 118, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 178
|с 12.07 по 25.07
♦ Котельная д. Козловичи
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|д. Козловичи
|с 05.07 по 01.08