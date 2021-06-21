График отключения горячей воды на июль в многоквартирных домах Слуцка и района для подготовки к осенне-зимнему периоду.

♦ Котельная № 2

Улица Номер дома Период отключения 14 Партизан 4, 6, 8, 60, 66, 66А, 70 с 26.07 по 08.08 Ленина 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223 корп.1, 223, 225, 227, 231 Чехова 3, 5, 18, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 59, 55 Зелёная 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 17, 17А, 19, 21, 23, 25 Борисовца 6, 10, 14, 16, 18, 20, 20А, 24, 30 Ивановского 5, 5А, 7, 11, 11А, 113, 13А, 15, 15А, 17 Василя Витки 1

♦ Котельная № 9 (Вокзальная, 8)

Улица Номер дома Период отключения Вокзальная 8 с 09.07 по 01.08

Котельная № 10

Улица Номер дома Период отключения Виленская 57, 59, 63, 63А, 65, 67, 69, 73, 75, 108, 110 с 05.07 по 18.07

♦ Котельная по ул. Советская

Улица Номер дома Период отключения Северная 5 с 12.07 по 25.07 Советская 111

♦ Котельная № 3

Улица Номер дома Период отключения Социалистическая 106, 110, 112, 116, 118, 128, 132, 134, 136, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 174, 176, 178 с 12.07 по 25.07

♦ Котельная д. Козловичи