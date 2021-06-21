Гуляя по городу, обращаешь внимание не только на улицы, дома, но и на подъезды многоэтажек Слуцка. Многие подъезды отличаются своим колоритом, красотой или недостатками. Каждый подъезд может рассказать о жильцах, которые живут в доме, может оттолкнуть или влюбить в себя.
Каждый отличается:
- есть у него лестница или нет,
- ядовитыми цветами он окрашен или приятными глазу,
- много на нём надписей или нет.
А есть подъезды с интересными деталями у входа. В одном микрорайоне они могут очень заметно отличаться друг от друга.
Смотрите фотографии 24-х подъездов Слуцка из полутора тысяч. Для справки: в городе порядка 400 многоквартирных домов.
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