Серые-яркие, древние-современные… Как выглядят подъезды домов в разных районах Слуцка
Фотографии: Екатерина Дубовик, Анастасия Полховская

Гуляя по городу, обращаешь внимание не только на улицы, дома, но и на подъезды многоэтажек Слуцка. Многие подъезды отличаются своим колоритом, красотой или недостатками. Каждый подъезд может рассказать о жильцах, которые живут в доме, может оттолкнуть или влюбить в себя.

Каждый отличается:

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  • есть у него лестница или нет,
  • ядовитыми цветами он окрашен или приятными глазу,
  • много на нём надписей или нет.

А есть подъезды с интересными деталями у входа. В одном микрорайоне они могут очень заметно отличаться друг от друга.

Смотрите фотографии 24-х подъездов Слуцка из полутора тысяч. Для справки: в городе порядка 400 многоквартирных домов.

Серые-яркие, древние-современные… Как выглядят подъезды домов в разных районах Слуцка Серые-яркие, древние-современные… Как выглядят подъезды домов в разных районах Слуцка Серые-яркие, древние-современные… Как выглядят подъезды домов в разных районах Слуцка Серые-яркие, древние-современные… Как выглядят подъезды домов в разных районах Слуцка Серые-яркие, древние-современные… Как выглядят подъезды домов в разных районах Слуцка Серые-яркие, древние-современные… Как выглядят подъезды домов в разных районах Слуцка Серые-яркие, древние-современные… Как выглядят подъезды домов в разных районах Слуцка Серые-яркие, древние-современные… Как выглядят подъезды домов в разных районах Слуцка Серые-яркие, древние-современные… Как выглядят подъезды домов в разных районах Слуцка Серые-яркие, древние-современные… Как выглядят подъезды домов в разных районах Слуцка Серые-яркие, древние-современные… Как выглядят подъезды домов в разных районах Слуцка

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