Сегодня, 21 июня, ровно 9 лет назад у меня родился замечательный комочек, любимый сладкий сынок Елисей. Мой прошлый материнский опыт помог мне справляться с трудностями первого года жизни. Ты рос смышлёным, энергичным, познающим мир ребёнком.

Хотел сначала стать пожарником, потом машинистом метро. Мы мечтали… Ты пошёл в детский сад. А потом пришла болезнь, которая забрала твоё детство, твою жизнь.

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Говорят, время лечит. Врут. Говорят, боль притупится. Врут. Боль медленно тлеет. Но как только подует ветерок воспоминаний, она разгорается снова. И никак нельзя к этому привыкнуть. Те счастливые и радостные события, которые есть в нашей жизни, соизмеряются с этой болью.

Я смотрю на небеса и думаю: там самое дорогое, мой ребёнок. Тебе там всегда 7 лет. С днём рождения тебя, мой ангел. Нас не разлучит ничто и никогда.

Выражаю от всей семьи благодарность всем, кто нам помогал и поддерживает сейчас. Спасибо огромное!

Фотографии предоставлены Таисией Серой

Все публикации «Кур'ера» про Елисея Серого — здесь.