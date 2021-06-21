«Дважды пыталась зайти, но от запахов внутри…» Жительница Слуцка про биотуалеты в парке после чистки

Уважаемая редакция! Недавно писали о том, что [в парке] установили после чистки биотуалеты. Я не знаю, как они работают, но это просто жесть!

Дважды пыталась зайти, но от запахов внутри меня чуть не стошнило. Куда смотрит санслужба, не знаю. Пусть сходит директор парка, прочувствует эту вонь.

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Урн внутри для отходов я не увидела. Это словом «кошмар» назвать даже трудно. Это нечто большее.

У нас стадион, проходят матчи, приезжали недавно солигорчане. Как можно ходить в такие туалеты?! Кто там не был, тот пусть побудет, кто уж побыл, то … [не] забудет!

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