Сербия, Черногория, Норвегия и ещё несколько стран ввели запрет для «Белавиа»

Ещё несколько стран присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в своё воздушное пространство и аэропорты самолётов белорусских авиакомпаний. Об этом сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС, пишет «Интерфакс-Запад».
Речь идёт о тех странах, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз, а также имеют членство в Европейской ассоциации свободной торговли.
К решению Совета ЕС присоединяются:
- Северная Македония,
- Черногория,
- Сербия,
- Албания,
- ЕАСТ,
- Исландия,
- Лихтенштейн,
- Норвегия.
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