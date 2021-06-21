Сербия, Черногория, Норвегия и ещё несколько стран ввели запрет для «Белавиа»

Ещё несколько стран присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в своё воздушное пространство и аэропорты самолётов белорусских авиакомпаний. Об этом сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС, пишет «Интерфакс-Запад».



Речь идёт о тех странах, которые являются кандидатами на вступление в Евросоюз, а также имеют членство в Европейской ассоциации свободной торговли.

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К решению Совета ЕС присоединяются:

Северная Македония,

Черногория,

Сербия,

Албания,

ЕАСТ,

Исландия,

Лихтенштейн,

Норвегия.

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