Ангела Меркель назвала нападение нацистской Германии на СССР «поводом для стыда»

Федеративная Республика Германии признаёт свою ответственность за преступления, связанные с нападением нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года. Об этом завила Ангела Меркель, канцлер ФРГ. Обращение приурочено к 80-летию с момента вторжения в СССР, пишет Deutsche Welle.

«Для нас, немцев, это повод для стыда», — отметила глава германского правительства. Миллионы людей погибли, особенно на территориях, сегодня принадлежащих России, Украине и Беларуси, а также странам Балтии. Нельзя забывать, что «мы — в долгу перед миллионами жертв и их потомками», — добавила канцлер.

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При этом федеральный канцлер напомнила, что, несмотря на ужасные события войны, многие протянули Берлину руку примирения. За это Германия испытывает глубокую признательность, подчеркнула она.

Ангела Меркель особо отметила политику президента СССР Михаила Горбачёва, благодаря которой Германия смогла мирно воссоединиться в 1990 году и с тех пор развивать гражданские связи между двумя странами.

Канцлер ФРГ затронула и недавние события на постсоветском пространстве. С большим сожалением она высказалась о том, что «активность гражданского общества в России, а также в Беларуси в последнее время ограничена — более того, стала невозможной».

«Когда мирные демонстранты и неугодные (властям) представители оппозиции оказываются за решёткой, это накладывает тяжёлый отпечаток на наши отношения», — подчеркнула глава германского правительства. По её словам, аннексия Россией Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины — нарушения международного права. Для Германии, как и для всего Европейского Союза, это неприемлемо, уверена Меркель.

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