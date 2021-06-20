Кит целиком проглотил мужчину, но тот выжил и почти не пострадал

56-летний Майкл Паккард, ловец омаров из Уэлфлита, штат Массачусетс, побывал внутри кита. Животное полностью его проглотило, но в итоге выплюнуло обратно, пишет «НОЖ».

11 июня Майкл погрузился в океан, чтобы поохотиться, но внезапно почувствовал сильный толчок. «Следующее, что я помню — вокруг всё потемнело, стало абсолютно чёрным». В первые пару мгновений он думал, что ему конец, и вспомнил про сыновей.

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Мужчина предположил, что стал жертвой акулы, но в пасти животного не было зубов. Так он понял, что это горбатый кит. Паккард сопротивлялся с помощью акваланга, кит вынырнул на поверхность воды и выплюнул его.

Всего внутри кита мужчина пробыл около 30−40 секунд. Он отделался только испугом и лёгкими травмами, без переломов. Специалисты предполагают, что кит проглотил Майкла по ошибке — у этого вида нет зубов, а их пищевод слишком мал для добычи размером с человека.