Опасно. В Слуцке всю неделю будет жара до +35

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Опасно. В Слуцке всю неделю будет жара до +35

По прогнозам Белгидромета, минимум до пятницы в Слуцке каждый день жара будет достигать +30−33оС, а в среду и четверг — +35оС. Днём безоблачно, небольшой ветер, без осадков.

Скриншот с сайта Белгидромета (pogoda.by)
СПРАВКА. 7 августа 2010 года воздух прогревался до +35,5 С˚.