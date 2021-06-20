Опасно. В Слуцке всю неделю будет жара до +35

По прогнозам Белгидромета, минимум до пятницы в Слуцке каждый день жара будет достигать +30−33оС, а в среду и четверг — +35оС. Днём безоблачно, небольшой ветер, без осадков. СПРАВКА. 7 августа 2010 года воздух прогревался до +35,5 С˚.