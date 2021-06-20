Происшествия на выходных: певицу МакSим ввели в искусственную кому

На белорусско-литовской границе снова задержали мигрантов

19 июня литовские пограничники задержали 12 человек, которые пересекли границу с Беларусью.

С собой у задержанных не было никаких документов. Они представились иракскими гражданами. Всего в этом году в Литву пытались попасть 419 нелегальных мигрантов. Большинство из них являются гражданами Ирака. Это в пять раз больше, чем за весь 2020 год. Blizko.by

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В Беларуси утонули 17 человек

За субботу и часть воскресенья в Беларуси утонули 17 человек. 19 июня зарегистрировано 11 утонувших и ещё шесть человек утонули на 16.06 воскресенья. В Могилёве утонула 15-летняя девочка, которая пошла выгуливать собаку, оступилась и упала в воду. REFORM.BY

На Днепре сотрудник МЧС спас тонущих девочек

Днём в субботу в деревне Стародубка Лоевского района две десятиклассницы увидели, как шестиклассница 2009 года рождения тонет в реке. Они её спасли, но сами выбраться на берег не смогли. В это время вдоль реки шёл спасатель Борис Грицков, он был вне службы. Мужчина по очереди спас тонущих девочек. Они не пострадали, а девочка 2009 года рождения госпитализирована. МЧС

В Дзержинском районе спасатели достали мужчину из 15-метрового колодца

Под Сморгонью «Шевроле» врезался в дерево. Водитель погиб

В Оршанском районе насмерть сбили мужчину

Поздно вечером в субботу в деревне Марс Дзержинского района мужчина спустился в колодец с помощью троса. Он хотел помочь соседу достать погружной насос. Но трос оборвался. Мужчина оказался в ловушке на 15-метровой глубине. Его достали спасатели с помощью верёвки и пояса. Спасённого увезли в больницу.В субботу около 7 утра в 2-х километрах от Сморгони 37-летний минчанин на «Шевроле» на прямой дороге съехал в кювет, врезался в дерево и погиб.

Днём 19 июня в деревне Червино Оршанского района 37-летний водитель «Тойоты» сбил 60-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход умер. ГАИ Витебской области

Певица МакSим — на ИВЛ и в искусственной коме

В России нашли мёртвой американскую студентку

В России разбился самолёт с парашютистами

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Цивилев (@sergey_tsivilev)

Певица МакSим (Марина Абросимова) находится в состоянии искусственной комы в одной из московских клиник, её подключили к аппарату . У Абросимовой диагностировали пневмонию и поражение лёгких. Тесты на коронавирус отрицательные.Под Нижним Новгородом найдено тело 34-летней Кэтрин Сироу из Калифорнии. Она училась на адвоката в Нижегородском университете. Несколько дней назад она отправила матери сообщение, что едет в машине с незнакомцем, и пропала. Подозреваемый в её убийстве задержан. Это местный житель 1977 года рождения. Ранее его судили по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, хулиганстве и разбое.

В Кемеровской области потерпел крушение самолёт Let L-410, на борту которого находились спортсмены-парашютисты. Самолёт принадлежал местному отделению ДОСААФ. Во время тренировочного полёта отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться. При развороте самолёт задел крону деревьев крылом и упал с высоты 100 метров. На борту самолёта находились 19 человек. Погибли четыре человека, 15 получили ранения. Медуза

В Москве покончил с собой сын Александра Башлачёва Егор

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Поэт и музыкант Александр Башлачёв погиб в 27 лет, выпав из окна квартиры на восьмом этаже в 1988 году. Егор родился через полгода после этого. REFORM.BY

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