Необычное хобби: жительница Солигорска создаёт удивительные костюмы. Фото

Елена Соболь всегда увлекалась творчеством: рисовала, занималась парикмахерским искусством и мейкапом, делала украшения. По воле судьбы солигорчанка пришла работать в детский сад и здесь начала создавать изумительные образы.

Теперь уже сложно представить спектакль или утренник без её костюмов. Выходя пусть и не на большую сцену, маленькие артисты быстрее входят в образ, а костюмы делают их роль яркой и эстетически красивой. Но каждому спектаклю предшествует кропотливая работа: Елена внимательно читает сценарий, слушает подобранную музыку, беседует с музыкальным руководителем. Все костюмы она кропотливо создаёт своими руками, вкладывая в них сердце, душу и капельку харизмы. Без образования портного и модельера, Елена кроит и шьёт сказочные наряды, продумывает выкройки, дополняя и стилизуя их. Есть и ещё один секрет при создании образа: солигорчанка следует девизу, взятому у своей коллеги Марии Соротник (некогда директора сельской школы) — «Вносить красоту и в труд, и в жизнь».