Почему важна заместительная гормональная терапия? Эндокринолог отвечает на вопросы случчанок

В Слуцке в кафе «Хонто» прошла встреча для женщин с врачом-эндокринологом Татьяной Савич. Она рассказала о том, какие и когда надо сдавать анализы, а также ответила на вопросы участниц мероприятия.

Публикуем ответы на некоторые из них.

Почему стоит идти к врачу-эндокринологу с общими анализами?

Когда оцениваешь состояние организма, сложно выставить диагноз по одним анализам гормонов. Важно также посмотреть, как гормоны отражаются на нашем здоровье. Проще всего это сделать по общим анализам крови, мочи, биохимии крови, УЗИ сердца, органов брюшной полости. Самые обычные анализы могут многое сказать о состоянии организма.

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Как заботиться о гормональном здоровье после 40−45 лет?

Заботиться о своём здоровье надо не с какого-то момента, а всегда. Больше двигаться, правильно питаться, избегать избыточного потребления лёгких углеводов, которые вызывают переизбыток калорий. После 40−45 лет необходимо контролировать уровень половых гормонов. Если есть признаки их дефицита, не пренебрегать заместительной гормональной терапией. Ведь она нацелена на сохранение молодости и здоровья.

Целесообразно ли сдавать индекс HOMA?

Индекс HOMA — это расчётная цифра, которая определяется из уровня глюкозы и уровня инсулина. Но уровень инсулина в крови — цифра непостоянная, она отражается здесь и сейчас. Индекс HOMA можно сдавать несколько раз на день, и цифры могут быть разные. Поэтому целесообразности в этом анализе не вижу.

Насколько важна гормональная терапия при климаксе?

Заместительная гормональная терапия — это не дань моде, это очень важно. Благодаря ей мы сохраняем тот баланс, который есть у нас в молодом возрасте. Речь идёт не столько о сохранении менструации, сколько о сохранении минеральной плотности в костях (профилактика остеопороза), мышечной массы. Следует избегать замещения мышечной массы жировой тканью. С заместительной гормональной терапией легче избежать этих проблем.

Что делать, если тревожат прыщи?

Если дерматологи не могут справиться с этой проблемой, следует обратиться за консультацией к эндокринологу. Он установит, есть ли отклонения по уровням гормонов щитовидной железы, половых гормонов — тестостерона, ДГЭА-сульфата, 17-ОН прогестерона, а также сома тотропного гормона (инсулиноподобный фактор роста I).

Встреча с эндокринологом прошла в Солигорске

В пятницу, 18 июня, встреча с эндокринологом Татьяной Савич прошла в Солигорске. Организатор встречи — женский проект Lampa. Партнёр — медицинская лаборатория «Синлаб».

Медицинская многопрофильная диагностическая лаборатория «Синлаб» работает в Беларуси с 2003 года и предлагает более 500 различных тестов и 60 профилей лабораторных исследований.

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В Слуцке (2-й пер. Чапаева, 2) ведёт приём врач-гинеколог.

В Солигорске (ул. Горького, 2а) ведёт приём врач-дерматовенеролог.

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