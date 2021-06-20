Случчанка Надежда совмещает хобби с дополнительным заработком. Она рисует на лицах и руках аквагрим, блеск-тату и мехенди. Девушка рассказала «Кур'еру», как освоила это занятие, дорого ли оно обходится и какие рисунки выбирают для украшения себя случчане.

«Я работаю в магазине Слуцкого сыркомбината продавцом, а свободное время посвящаю хобби — рисованию, — рассказала Надежда. — Рисую с детства, но специально не училась. Одно время работала как индивидуальный предприниматель, торговала детскими игрушками. Около пяти лет назад увидела в интернете красивые рисунки на руках и лицах детей. Стала узнавать, что это такое, чем рисуют. Аквагрим изучала по урокам в интернете. Чтобы заниматься этим за деньги, не нужно регистрировать ИП, достаточно подать уведомление о своей деятельности и каждый месяц платить налог.

Тренировалась на сыне

Приобрела специальные краски и тренировалась на своём сыне Артёме (тогда ему было 6 лет) и на себе. Разрисовывала детей знакомых, а потом меня стали просить и посторонние люди. Поначалу сын был в восторге, с радостью воспринимал мои эксперименты. Потом удивить его стало сложнее, привык, но до сих пор тренируюсь на нём, и он соглашается.

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Рисунки, идеи ищу на просторах интернета, перерисовываю, делаю свои коллажи, распечатываю, ламинирую, предлагаю детям готовые варианты. В моём альбоме 30 рисунков на выбор. Удачные варианты фотографирую, оставляю в своей копилке.

Чем украшают себя случчане

Моя аудитория — в основном дети, но есть и взрослые. Мамы тоже не против нарисовать изображения на плече, реже на лице. Чаще родители стесняются, но попадаются и люди без комплексов. Девочки больше любят цветы, единорогов, бабочек, мальчишки — супергероев: Человек-паук, Бэтмен. Иногда приходят парни, но они просят что-то конкретное: скорпиона на шее, знаки, которые им понятны и что-то важное для них означают. Бывают и взрослые: несколько раз рисовала клыки вампира и черепа на Хеллоуин взрослым на корпоративе. Приглашают на подобные праздники каждый год.

Прошлой осенью начала изучать блеск-тату и мехенди. Блеск-тату — тату с блёстками, которое держится несколько дней. Используется клеевая безопасная для кожи основа, на неё наносится рисунок и посыпается блёстками. Смотрится очень эффектно.

Про мехенди

Рисунки хной я тоже очень люблю. Называется это направление мехенди. Витиеватые узоры наносятся обычно на кисти рук, пальцы, открытые части тела. Такие рисунки держатся до двух недель, а потом постепенно смываются. Роспись хной интересует больше подростков.

О материалах

Для аквагрима используются специальные краски на водной основе. Они безопасны, гипоаллергенны, имеют сертификаты. Когда заказываю краски, мне присылают и сертификат с печатью. Все красители на натуральной основе.

Хну получают из листьев дерева лавсонии. Их сушат и измельчают в порошок. Хна известна своими гипоаллергенными и антисептическими свойствами. Это не та хна, которой красят волосы или брови, а для тела.

О расходах

Аквагрим — недешёвое занятие. Одна баночка краски стоит около 30 рублей (50 г). А их нужно иметь много цветов: у меня 15 больших, 10 маленьких, 10 одноцветных. Расход краски небольшой. Если работать, то краска себя окупает, а если они будут лежать, то это дорого и бессмысленно.

Сколько можно заработать

Воскресенье могу посвятить рисованию в парке или в пиццерии. Есть городские праздники и небольшие детские мероприятия, где люди хотят необычно украсить себя. Участвовала и в благотворительной акции ко Дню защиты детей.

Один рисунок стоит 5 рублей, хотя в Минске за то же самое просят 10−15 рублей. Это серьёзный рисунок (лоб, скулы, щёки), почти как маска. В Слуцке родители никогда не говорят, что это много. Дети открывают рты и кричат: «Классно!» Их эмоции заряжают позитивом, мне становится радостно. На рисунок хной уходит больше времени, да и материала больше, но тоже не в убыток. Один рисунок хной стоит тоже 5 рублей.

Если вызывают на мероприятие, то заработок зависит от количества детей. Пока всех не разрисую, не ухожу. Рисую всё, что пожелают дети. Но во время пандемии мероприятий стало меньше.

Не остановлюсь на достигнутом

Хочу пробовать направление пузиарт — рисование на животе беременной. Сейчас это популярно. Рисуют изображения киндер-сюрприза или аиста, который несёт ребёнка, или медвежонка. Пока попрактиковаться в Слуцке не было случая.

Больше удовольствие, чем заработок

Сейчас получаю от своего занятия только позитив. Но для этого потребовалось время. Во время первых рисунков я волновалась так, что мне приходилось останавливаться и собираться с мыслями, у меня дрожали руки. Волнительно, когда рисую на ребёнке, а над тобой стоит целая семья: мама, папа, бабушки. Теперь волнения нет. Уже вижу, что для какого ребёнка подойдёт: могу посоветовать, предложить, люди спрашивают моё мнение. Бывает, девочка хочет паука, пытаюсь её переубедить, но бывает, мне это не удаётся.

Я не преследую цель сделать своё увлечение исключительно заработком. Мне нравится этим заниматься и радовать людей. Если будет возможность поучаствовать в благотворительной акции, я с удовольствием!"